馬會作最強後盾　港馬術隊龐大陣容亞運衝金

杭州亞運會馬術項目下周二（26日）展開，馬會馬術隊9名成員將代表中國香港，參加盛裝舞步賽、場地障礙賽及三項賽，是中國香港馬術隊參與亞運以來的最大陣容，他們均透過「香港馬術精英計劃」獲得馬會提供的訓練和專業支援。

與馬匹講求合拍

盛裝舞步賽「打頭陣」於9月26至28日上演，中國香港代表由馬會馬術隊成員陳萃彥、何苑欣及蕭頴瑩出賽。盛裝舞步賽常被稱為「馬匹芭蕾舞」，馬匹會在策騎者引領下，演繹特定舞步動作，被視為馬術運動中的最高藝術表現。比賽分三個回合進行，首兩個回合由騎手與馬匹做出一套指定舞步，第三回合則是自選動作，騎手和馬匹隨着音樂做出自選舞步，評判根據技巧和藝術表現進行評分。

緊接的三項賽於9月30日、10月1及2日進行，中國香港代表包括馬會馬術隊成員何苑欣、林立信、凌慇和蘇昱軒。三項賽包括盛裝舞步賽、場地障礙賽及需應付自然障礙包括川流、積水及堤岸等的越野障礙賽；參加者必須在三項賽事中策騎同一匹馬。首天進行盛裝舞步賽，第二天是越野障礙賽，第三天為場地障礙賽。

最後上演的項目是場地障礙賽，馬會馬術隊成員賴楨敏、林立信、黎嘉怡和馬琳將於10月4及6日出賽。在場地障礙賽中，騎手與馬匹需跳過包括可移動的木製欄障，以及在水中的障礙。參賽者必須按照指定次序完成途程，不可犯錯。如撞倒障礙、馬匹拒跳、要將障礙高度調低或未能在指定時間內完成，將會被罰分。

今屆亞運會馬術項目於杭州桐廬馬術中心爭逐，屆時會產生共6面金牌。