12月勁舞浪接浪　霹靂舞奧運資格香港站壓軸

距離2024巴黎奧運不足一年，新增設為奧運項目的霹靂舞成為焦點，眾將正積極爭取入場券；中國香港體育舞蹈總會獲得世界體育舞蹈總會(WDSF)認可，將於12月15至16日一連兩天假灣仔伊利沙伯體育館舉行「WDSF霹靂舞世界系列賽-香港2023」(WDSF Breaking For Gold World Series–Hong Kong 2023)(BfG)，這是最後一站奧運計分賽，預計超過來自50個國家或地區約200名霹靂舞精英來港參賽，為奧運作最後衝刺。

中國香港體育舞蹈總會霹靂舞分部在過去一年舉辦多個港隊選拔賽，排名較高的B-Boys及 B-Girls，將代表香港在伊館爭取奧運排名。其中兩男兩女將率先亮相10月6及7日的杭州亞運會，包括B-Boy C Plus-施嘉鑫、B-Boy Think-曾子驊、B-Girl Lady Banan-黃昭惠及B-Girl Lady Little-陳嘉怡。他們自去年開始為爭取奧運入場券南征北討，參加世界各地的BfG比賽，而杭州亞運是12月香港站之前最後一項大賽，他們必定在杭州及香港兩地使出渾身解數，值得大家支持及期待。

首屆「香港體育舞蹈公開賽 2023」

踏入12月的舞蹈比賽一浪接一浪，緊接BfG之後，中國香港體育舞蹈總會隨即舉辦「香港體育舞蹈公開賽2023」。這個集世界錦標賽、亞洲錦標賽及本地大獎賽於一身的國際大型比賽，將有超過800名來自世界各地的舞林高手在香港大展舞技，預計吸引超過二萬人次入場。

打頭陣是12月18日的「WDSF 拉丁團隊舞世界錦標賽-香港2023」。被譽為「陸上韻律泳」的團隊舞，每隊八對運動員，以同一舞步表演其功架。香港亦將首次派隊參賽，與來自11個國家或地區約15支隊伍、近300人一起爭奪「世界冠軍」殊榮。現時世界排名第一的德國隊以及第二的蒙古隊勢成焦點。香港體育舞蹈總會亦十分重視此項世界級賽事，特別組成一支16人隊伍，由年初開始密集式訓練，務求於12月一展努力成果給觀眾。

「DSA 亞洲體育舞蹈專項錦標賽-香港2023」將緊隨於20-21日進行，香港曾多次舉辦此級別的比賽，從今年開始，將納入「香港體育舞蹈公開賽2023」內進行；預計有12-15個國家或地區約100人參加，亞洲強國如中國、日本、韓國定必派選手來港，爭奪拉丁舞及標準舞共10個專項的金牌；有主場之利的香港隊，可望在現場觀眾的打氣下，能再次踏上頒獎台。

除了上述主要的國際性比賽外，「香港體育舞蹈公開賽2023」還有各組別的「香港大獎賽」、單人組/男女混合組的「香港公開賽」以及「香港先進體育舞蹈公開錦標賽2023」，由9歲至65歲或以上的舞者，亦有機會在伊館大舞台互相比拼，為12月的香港帶來源源不絕、精彩絕倫的體育舞蹈嘉年華。

中國香港體育舞蹈總會主席葉賜偉先生表示:「過去三年的疫情，雖然大大影響我們舉辦比賽的次數，但本會一直鍥而不捨為籌辦年底的體育舞蹈盛事作好周全的準備，我們有信心，將12月的比賽辦得有聲有色，無論是緊張刺激的壓軸一站霹靂舞奧運計分賽，還是集全球最頂尖的拉丁團隊舞的世錦賽，全部都是破天荒搬入伊館進行，冀能為香港體育舞蹈界寫上新的一頁，一年接一年承傳下去。」