香港隊　亞運女足1比3不敵菲律賓

香港男、女子足球代表隊，周五（22日）於亞運分途出擊，其中率先登場的女足，於溫州體育中心體育場，跟菲律賽交手。最終港隊大部份時間與對手僵持不下，惟到尾段連失兩球，以1比3落敗。

港隊4月於巴黎奧運外圍賽首圈分組賽，以0比4不敵菲律賓，今次再度交鋒，派出梁蔚雅把關，鐘貝琪和馬澤純扼守後防，陳詠詩和曾柏同控制中場，協助張煒琪及曾麗薇攻堅，蘇鎧霖和梁匡蕎先列後備。

菲律賓開賽後隨即施壓，8分鐘，球證指鍾貝琪在禁區內犯手球，保丹射入12碼，港隊早段落後1球。菲律賓之後利用兩邊傳中製造攻勢，未對港隊構成太大威脅。直到29分鐘，麥丹妮左路突破後，嘗試遠射，被梁蔚雅沒收。38分鐘，張煒琪禁區頂附近施射，對方門將鞭長莫及，港隊追平完半場。

51分鐘，港隊黃金機會，張煒琪送出直線，陳綺馨單刀射高。3分鐘後，保丹接應長傳，單刀面對梁蔚雅起腳中柱，麥丹妮加多腳被梁蔚雅救出。菲律賓攻勢一浪接一浪，屢屢在港隊門前製造危險鏡頭，可惜港隊未能守到尾，完場前被昆沙達在混戰中射入。補時階段，莎蘭奴傳入禁區，古莉露射成3比1完場。