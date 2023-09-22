【亞運撐港隊】趙顯臻梁穎桉殺入賽艇決賽　周一爭金

趙顯臻以小組首名殺入決賽。（相片由港協暨奧委會提供）

杭州亞運賽艇今日（22日）進行單人雙槳準決賽，趙顯臻以壓倒優勢首名衝線，梁穎桉則獲得小組第3，分別殺入周一（25日）男、女子決賽，力爭獎牌。

香港賽艇隊在往屆亞運摘下1金11銀7銅，今屆派出22人參加11個項目。上屆男子輕量級單人雙槳艇銀牌得主趙顯臻轉戰公開組，初賽造出7分08秒70，以小組首名、總成績次名晉級。

準決賽分成兩組，每組6人作賽，前3名進入爭獎牌的決賽A，其餘選手進入決賽B。第一組的趙顯臻以7分23秒50完成2000米，以小組首名殺入決賽A，時間比次名的日本代表、上屆銅牌得主荒川龍太快18秒43之多。不過準決賽第二組競爭激烈，三甲選手，包括中國的張亮（7分12秒77）、哈薩克的Vladislav Yakovlev（7分19秒27）和印度的Balraj Panwar（7分22秒22），時間都比趙顯臻快。一眾選手將於周一早上9時30分爭奪獎牌。

同日滑浪風帆進行次日賽事，女將魏瑋恩在RS:X第4、5輪不敵泰國選手，屈居第2，但第6輪重奪第1，保住榜首位置；而男將歐令揚是日3輪均獲第4，總成績暫列第3。iQFoil方面，馬君正繼續穩守女子組次席，鄭清然則暫列男子組第3。

女子方面，梁穎桉在準決賽第2組造出8分20秒35，以小組第3名進入決賽A。