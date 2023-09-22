【德甲】史特加着火「大」騷本錢

今晚德甲獨腳戲，史特加主場迎戰達斯泰特，雙方踢法都非常開放，特別係史特加各項賽事5戰合共轟入18球，總入球全開4球或以上，加上射手古拉斯狀態大勇，有充裕本錢繼續強攻對手。達斯泰特為咗爭取打開勝利之門，亦冇得退縮，預料兩軍將會大駁火，首選中位數3.5球嘅入球大。（周六凌晨2時30分開賽）

史特加上季僅透過附加賽驚險護級成功，但今季表現脫胎換骨，正式賽事5戰取得4勝1負，其中聯賽4場贏3仗，僅落後榜首利華古遜同拜仁慕尼黑1分，演出令人驚喜。史特加進步神速，今年4月臨時接手領軍嘅教練施巴斯坦漢尼斯居功厥偉，呢位41歲少帥崇尚主攻踢法，令球員愈踢愈有信心。

此外，史特加今夏正式向雷恩買斷前鋒古拉斯，呢位27歲畿內亞國腳上季以借用身份踢22場德甲入11球，今季仲犀利，4場都有波入，合共轟入8球，排射手榜第1位，成為史特加取得佳績嘅重要功臣，有佢在陣要攻入達斯泰特防線，並唔困難。

至於達斯泰特踢法有前冇後，上仗聯賽上半場領先3球之下，被慕遜加柏逼和3比3，近3仗總入球全開5球或以上。由於達斯泰特今季仲未贏過，壓力愈來愈大，相信會全力爭取打開勝利之門，無懼同史特加駁火，今場捧大盤啱數。

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