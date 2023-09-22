港超聯　又入球騷？理文主場恭候香港U23

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「中銀人壽香港超級聯賽」周六（23日）假將軍澳運動場上演獨腳戲，由主場出擊的理文迎戰香港U23。「黃黑軍團」上輪擊敗爭冠頭號對手傑志，士氣大振，為鞏固榜首位置，今場肯定乘勝追擊；香港U23有幾位主力要出戰亞運缺陣，在人腳不整情況下，能否抵擋對手強大火力，球迷拭目以待。（on.cc東網周六晚上6時按次收費直播）

理文上場以4比1大勝傑志，取得爭標路上關鍵3分，主教練曾昭達表示球隊享受完贏波喜悅，已迅速收拾心情迎接新挑戰：「聯賽係一個好漫長嘅旅途，大家都知嚟緊所有比賽都好緊要，我絕對唔會睇低任何對手，想贏埋佢。」張憙延及胡晉銘被港隊徵召出戰亞運，「達Sir」承認陣容調動上多少受到影響，但相信球隊有足夠板凳深度應付今場賽事，至於上場因傷缺陣的杜度已復操，「達Sir」透露會對陣容作一定輪換。

杜度上場因傷無緣鬥傑志，但仍對球隊取得大勝感到開心，他認為理文若想劍指聯賽冠軍，不能只滿足於一場勝仗：「上季經驗話畀我哋知，對住強隊贏一場波，係唔足以攞聯賽冠軍，所以嚟緊每場波我哋都會當係一場決賽。」杜度提到今場面對香港U23，球隊要專注避免不必要犯錯。

香港U23上場聯賽打和晉峰，取得聯賽第1分，主教練司徒文俊相信有助球員放開懷抱作戰，但他透露鄭進泓、劉家喬、曾以行和雲天樂，分別因出戰亞運，以及有傷在身未能披甲，令球隊面臨更大挑戰：「『沙維』（鄭進泓）前幾場走上走落，踢得好稱職，少咗佢一定有影響，好彩防中位仲有Bobby（郭子堦）頂住。」值得一提，香港U23日前公布盧錦宏加盟，此子是役可以候命。

談到對方前線火力十足，中堅梁煒烽指安尼亞作用明顯，但對方的側擊力才是最大威脅：「理文兩翼嘅威脅好大，尤其艾華頓呢排好弗，上場對傑志表現好好，我覺得佢係理文入面最大威脅嘅球員。」

【兩隊預計正選陣容】

理文

門將：28.陳嘉豪

後衞：3.徐宏傑 32.杜度 15.馮慶燁 4.立花稜也

中場：7.保利臣 16.顏樂楓 26.黃俊皓

前鋒：8.艾華頓 9.安尼亞 91.基華尼頓

香港U23

門將：29.鄧梓朗

後衞：20.嚴啟倬 6.杜國樑 5.梁煒烽 4.宋絃毅

中場：8.鄧筵霑 16.郭子堦 23.何瀧浩

前鋒：10.林學曦 9.何家智 3.李樂謙