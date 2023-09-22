【亞運撐港隊】男足首戰憾負烏茲別克

香港23歲以下男子足球代表隊周五（22日），出戰首場亞運賽事，於上城體育中心體育場硬碰C組唯一對手烏茲別克。儘管門將謝家榮全場屢救險球，但港隊最終仍以0比1憾負對手。

C組原定有4支球隊爭奪出線席位，不過阿富汗和敘利亞先後退賽，令港隊提前出線16強，並要與烏茲別克對賽兩次，決定小組名次。港隊今場由李毅凱和曾以行鎮守中路，林衍廷聯同胡晉銘負責中場搶截，安永佳及潘沛軒在前線嘗試創造突擊機會，張憙延在後備席待命。

烏茲別克開局階段稍為佔優，不過未有製造太多險象。17分鐘，潘沛軒傳入禁區，烏茲別克球員解圍不遠，胡晉銘起來腳高出。2分鐘後，烏茲別克右路傳中，艾堅洛夫門前施射，謝家榮神勇擋出，其後烏茲別克有罰球機會，再被「家榮」救出。戰至43分鐘，艾堅洛夫左路傳中，捷恩洛夫12碼點附近起腳，未能攻破謝家榮十指關，兩隊半場互交白卷。

烏茲別克換邊後繼續搶攻，不過幾次角球機會皆被港隊解圍。61分鐘，達禾洛夫窄角度勁射，謝家榮擋出底線。港隊之後換入張憙延，加強中前場活力，但到65分鐘，高斯莫夫中路突破後，於禁區頂施射，謝家榮欲救無從，烏茲別克領先1比0。港隊隨後再調入趙聡悟等人，力圖平反敗局，但總與入球失諸交臂，港隊以0比1落敗。