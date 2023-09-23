【有片】C朗神奇入波　射爆「隱形龍門」

C朗拿度再獻神奇入波！周六(23日)凌晨沙特阿拉伯聯賽星級大戰，艾納斯主場4比3擊敗吉達艾阿里，葡萄牙球星C朗再成贏波關鍵，佢今場個人梅開二度，其中先開紀錄嘅入波非常特別，當時龍門被球迷放嘅煙霧完全淹沒，但C朗喺近乎零視線下仍轟入呢個「隱形龍門」，果然寶刀未老。

艾納斯同吉達艾阿里都係PIF(沙特主權財富基金)旗下嘅超級豪門，今場大戰星光熠熠，C朗、沙迪奧文尼、波索域同拿樸迪嘅艾納斯，迎戰有羅拔圖法明奴、馬列斯、辛特麥斯明嘅吉達艾阿里，開波前球迷已經興奮到大放煙花，搞到球場煙霧瀰漫。

開波只係4分鐘，沙迪奧文尼前場截擊，交畀C朗半單刀突襲，當時對方龍門以及門將艾度亞文迪都被濃煙淹沒，但C朗照樣起左腳射入遠柱先開紀錄。呢場大戰雙方不斷進攻，艾納斯嘅C朗同泰利斯卡各梅開二度，吉達艾阿里就有基斯爾、馬列斯同比拉簡入波，艾納斯最終贏4比3完場。

38歲嘅C朗今季狀態大戰，6場聯賽攻入9球排沙特射手榜第1位，艾納斯5連勝後亦重返前列，依家只係落後榜首嘅伊蒂哈德3分。艾納斯周二(26日)會出戰沙特盃賽事，之後再踢聯賽同埋亞冠盃，季前已贏得阿拉伯冠軍盃嘅C朗，將繼續向各大錦標進發。