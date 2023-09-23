【亞運Focus】今晚8點開幕！港隊準備淘金

因疫情延遲一年的杭州亞運會周六(23日)正式揭幕，香港派出創下歷史的940人代表團出戰，並由「劍神」張家朗及「超級飛魚」何詩蓓期領銜，試圖打破去屆成績。開幕禮將於今晚8時在「大蓮花」舉行，將打破傳統不設烟花表演，而「四朝元老」的欖球名將姚錦成，將與武術女將莫宛螢為港隊擔任開幕禮持旗手，帶領香港代表團進場。（港台32、76台及77台HOY TV 晚上8時直播開幕禮）

香港今屆派出680名運動員爭逐，也是歷屆之最，多個項目的爭金指數更是爆燈，當中包括多位東京奧運獎牌得主領銜，奧運金牌得主張家朗連同男子花劍隊強陣出擊，而京奧勇奪兩面銀牌的游泳名將何詩蓓則力爭個人首面亞運獎牌，並強勢衝金；空手道女將劉慕裳挾着今屆亞錦賽冠軍出戰，肯定以金牌為目標。

港隊今屆焦點多籮籮，上屆率領男子欖球隊奪金而回的姚錦成，及另一位「四朝元老」游泳的歐鎧淳已表示今屆亞運是生涯最後一舞，期望留下美好回憶；36歲的「拳王」曹星如則希望在生涯首個亞運（也可能是最後一個），盡情享受、勇闖佳績。

杭州亞運是繼1990年北京亞運及2010年廣州亞運會，中國第三次舉辦這項亞洲最大的體育盛事。今屆亞運開幕禮在俗稱「大蓮花」的杭州奧體中心體育場舉行，將打破以往大型運動會的慣例，不設烟花表演，秉承綠色辦賽理念，全程不放烟花，「潮起亞細亞」為今屆主題，以水作為貫穿全場的核心元素，運用高科技手法再配合藝術，首次使用雙3D「威也」；而燃點火炬環節備受矚目，屆時將有超過1億名數字火炬手，與現場真實火炬手一起，共同燃點主火炬，令人期待。

今屆亞運設有40個大項、61個分項、481個小項比賽，包括新增的電競及霹靂舞項目，約有超過12000名亞洲運動員參加，是史上規模最大的一次亞運會；佔盡主場之利的中國代表團派出886位運動員參加38項，當中包括36位奧運冠軍，誓要繼保亞洲體壇霸主的地位，而游泳新星覃海洋及女子籃球員楊力維將擔任中國代表隊的亞運旗手，今晚將帶領團隊壓軸登場。