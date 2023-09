香港賽馬會為支持第19屆杭州亞洲運動會及參賽香港運動員,將在所有場外投注處、三間會所、雙魚河馬術中心及一間公眾騎術學校特設「亞運直播區」,由今日(9月23日)起每天播放由有線HOY TV三條頻道所提供的杭州亞洲運動會賽事節目,供馬會會員、顧客及市民欣賞。

直播區地點︰

● The Hilltop in The Valley、沙田會所及雙魚河鄉村會所 (僅開放予會員及同行賓客)

● 雙魚河馬術中心 (僅開放予會員及同行賓客)

● 屯門公眾騎術學校