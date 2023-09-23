巴洛根射失2球12碼　連累摩納哥輸波失榜首

周六(23日)凌晨法甲，摩納哥主場以0比1不敵尼斯，上月底由阿仙奴轉投摩納哥嘅前鋒巴洛根成為「敗家仔」，射失2球12碼，屋漏偏逢連夜雨，摩納哥更加喺補時失守輸波，被尼斯搶走榜首之位。

巴洛根上季被阿仙奴外借去另一支法甲球隊蘭斯，上陣37場聯賽入21球，摩納哥今夏不惜斥資3,000萬歐元(約2.5億港元)向兵工廠收購呢位22歲美國國腳。巴洛根上仗首次為摩納哥披甲，後備上陣立即入波，協助球隊打和羅連安特2比2，今仗以正選上陣以為可以大顯身手，點知連環出醜，開賽12分鐘，摩納哥獲得12碼，巴洛根主射被尼斯門將馬辛保爾卡撲出。

踢到55分鐘，摩納哥再次獲得12碼，巴洛根第2次主射，又被馬辛保爾卡救到，黑仔到爆。尼斯2次大難不死，果然有後福，補時1分鐘，後備上陣嘅前鋒謝利美保格個人表演，由中線左路一直長驅直進，盤球入禁區之後勁射入網，以1比0絕殺摩納哥，並以1分優勢力壓對方，暫時升上榜首。

賽後摩納哥教練候達並冇怪責巴洛根：「佢(巴洛根)真係唔好彩，但佢仍然非常年輕，將來一直可以為球隊帶來貢獻，我哋亦會幫助佢重回正軌，全隊共同進退。」摩納哥將於下仗主場對勁旅馬賽，勢必面臨重大考驗。