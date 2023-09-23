【亞運撐港隊】港乒男團全勝出線　女團抽籤出爐

今日（23日）杭州亞運乒乓球團體小組賽，香港男隊直落3場輕取巴林，連同昨日擊敗蒙古和伊朗，以全勝姿態首名出線。

男子團體賽共20支隊伍、分成6組作賽，每組前兩名晉級淘汰賽。世界排名12的港隊身處E組，昨日以3：0和3：1連挫蒙古和伊朗，其中對伊朗出現爭議場面，第4場對手因不滿裁判判決，一度示意棄賽，黃鎮廷未受影響，為港隊奠定勝利。

休息一晚，港隊迎來排名77的巴林，派出何鈞傑、吳柏男和姚鈞濤。打頭陣的何鈞傑僅花15分鐘，以11：5、11：6、11：1擊敗Sayed Murtadha Husain Ali Mahfoodh。吳柏男緊接著出場，以3：1再下一城。姚鈞濤同樣未受考驗，以3：0解決對手，直落3場奠勝，以全勝姿態首名出線。

至於世界排名第6的香港女隊，昨日連挫巴林和烏茲別克，以小組首名出線，今日進行淘汰賽抽籤，16強對排名49的哈薩克，如順利晉級，8強對首輪輪空、排名第5的南韓。與港隊同處下線的還有日本和中華台北，頭號種子中國則在上線。