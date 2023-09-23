宜嘉足球學院義工隊出動！向長者送暖

中秋節將至，宜嘉足球學院周六（23日）特意召集數十名學員及家長組成義工隊，在盧均宜和林嘉緯帶領下，與約70個長者大玩遊戲並送上福袋，共渡歡樂及愉快的周末。

一眾老友記到場後，在義工安排下進行午膳，之後大家開始「猜燈謎」及「估歌仔」，公公婆婆被小學員的活力感染下，也樂在其中，當小朋友唱舊歌，讓他們猜出答案時，更引來全場大笑，「均宜」、「嘉緯」其後更即席高歌，讓氣氛更見高漲。及至活動尾聲，義工們老友記派發福袋及飯盒，為活動劃上完美句號。

是次為足球學院首個慈善活動，「宜嘉」兩人形容活動極具意義，其中「嘉緯」盼望讓小朋友學習關心身邊有需要的人：「除咗想公公婆婆有得同細路玩，都想教小朋友踢波之外，都要學識關懷身邊啲人，喺球場外帶啲正面訊息畀大眾。」

「嘉緯」續稱：「呢個活動係要好多唔同單位合作先搞得成，見到班老友記玩得開心，呢份真摯令我哋好高興，同埋估唔到小朋友咁主動幫手，同老人家傾計。」

談到完成活動後的感受，「均宜」笑言：「正啊！」他期望往後能夠舉辦同類活動，讓學員感染正能量，回饋社會：「足球令咁多人連埋一齊，我想借呢啲機會，令小朋友習慣關心社會，之後都想搞呢啲Event，幫到更多人。」現時就讀小六學員Kingsley，就形容長者玩遊戲時十分精靈，使他非常難忘。