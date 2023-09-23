祖高爾：藍月被困森林　難全速推進

曼城開季至今的高速列車尚在全速前進中，暫時還未嘗一敗。你很難去批評一支7連勝的球隊，但可怕的是曼城其實至今還未真正發揮出100%的威力，這對於英超和歐洲的其他球隊來說，是一個可悲的現實。

我會將曼城至今還未發揮最佳實力的主因歸咎於球隊的傷病情況，周中看到哥迪奧拿在歐聯的後備名單中只排出了8名球員（上限為12個），兵源短缺正在影響他們的防守能力。

在前場方面，他們的強大進攻火力足以把對手摧毀，艾寧夏蘭特仍在持續進球，菲爾科頓也挺身而出，謝利美杜古看起來是一個偉大的收購，祖利安艾華利斯可以說是目前表現最好的進攻球員。

然而，史東斯的受傷似乎是曼城防守比上季稍為脆弱的關鍵因素，他們本季只保持了兩場不失球。上季我們看到史東斯扮演了不同的角色，曾經移入中場中路位置並驚喜發揮，使曼城達到了三冠王的佳績。哥迪奧拿嘗試起用過艾簡治，但效果差天共地，我認為諾定咸森林在上季云云所下半版的球隊中，最有能力嘗試並利用這一點獲得甜頭。

我們看過韋斯咸、貝爾格萊德紅星和錫菲聯等球隊對曼城的反擊入球，而這正是森林隊的慣常比賽策略，這也為他們在客場對車路士的比賽中取得了成功。我喜歡領隊史提夫谷巴所組成的進攻組合，因為他們都有飛快的速度撇甩對方的防守，然後有足夠的把握力將之轉化成入球。赫臣奥度爾、艾蘭加、傑斯韋治、奧歷治和艾禾尼耶都是好球員，這最終意味著他們本季的護級前景相對樂觀，畢竟在護級旅途上擁有一個或多個可以將皮球送入網窩的球員是至為關鍵。

曼城主場贏波通常是一件斬釘截鐵的事情，雖然我仍然明顯認為曼城將會獲勝，但我有一種感覺，這場比賽會比外界預期的更為接近，曼城的高速列車將受到森林的考驗。