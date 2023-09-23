【亞運Focus】鏗鏘玫瑰首戰大派蒙古16蛋

亞運女足周五（22日）上演A組揭幕戰，東道主中國女足登場，坐鎮臨平體育中心體育場面對蒙古，結果憑王霜攻入5球，首戰以16比0大炒對手旗開得勝。「鏗鏘玫瑰」早前於女子世盃決賽周小組賽止步，成績令人失望，主教練水慶霞就希望球隊能藉今場大勝，重拾信心，並指出中國女足真正對手「還是自己」。

上屆亞運屈居亞軍的中國女足，今次作為東道主捲土重來，大軍繼續有王珊珊等主力作為骨幹之餘，也召入包括王霜及沈夢雨等外流兵。首戰面對實力欠奉的蒙古，「鏗鏘玫瑰」上半場就憑王霜演大四喜、王珊珊梅開二度，加上劉艷秋及楊莉娜的入球，以8比0遙遙領先。換邊後，中國女足未收手繼續搶攻，閻錦錦、烏日古木拉及張馨齊齊起孖，結果向蒙古大派16蛋。

中國女足上月初在女子世盃決賽周小組賽最後一戰，以1比6不敵英格蘭，無緣晉級淘汰賽階段，今屆亞運「鏗鏘玫瑰」重新出發，賽後主教練水慶霞就表示：「讓球員在比賽中找回信心，這比什麼都重要。」她續指中國女足在今屆亞運遇到的對手會愈來愈強，希望球隊透過比賽提升狀態：「包括北韓在內，很多球隊都有變化，所以我覺得真正的對手還是自己。」中國女足下周四將會迎戰小組另一對手烏茲別克。