港超聯　基藍馬周日上演生涯告別戰

港超聯球隊標準流浪周六（23日）宣布，中堅基藍馬將會退役，並以周日（24日）對傑志的聯賽作為告別戰。

基藍馬10月中就會年滿38歲，此前計劃本季後才掛靴，惟考慮個人身體狀況，以及隊中後輩有能力接棒後，決定提早告別職業生涯：「這時候結束當然並不是我所追求或渴望的，但考慮到身體狀態，我跟家人討論過後決定是時候說再見了，加上我即將滿38歲，要為往後的人生打算。」

基藍馬於2007年10月於旺角場，上演在港的地標戰，豈料16年後，告別戰會在同1個場地上演，他坦承未能為流浪奪得獎盃，但仍對周日的告別戰相當期待：「流浪是我在香港球壇的起點，大家待我就如家人一樣。感謝莫耀強會長、李輝立總監多年來對我的支持。即使效力過其他球隊，但我仍是選擇在流浪結束職業生涯，開始、完結都在這裡，已經是我最美好的回憶。」

基藍馬續稱：「不論明天我是正選，或許後備上陣，那怕只有1、2分鐘，我都想表達對大家的感激之情。」基藍馬入籍後，曾經為大港腳上陣，他亦對此感到自豪：「能夠穿上港隊球衣令我自豪，很高興曾經為這個城市有過貢獻，正因如此我可以昂首地跟大家說再見。」

這位在本地球壇征戰16年的中堅，最後感嘆道：「我人生中屬於足球的篇章將會完結，接下來我將轉換跑道，開展人生的新一頁，不過，我仍會是標準流浪的忠實支持者。」