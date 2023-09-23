【亞運撐港隊】魏瑋恩RS:X失榜首　馬君正iQFoil穩守次席

杭州亞運滑浪風帆進入第3天賽事，魏瑋恩在女子RS:X組別經過8場賽事，與泰國選手同分，但因最後一場名次較低，失去榜首位置，跌到次席。

首次參加亞運的魏瑋恩，昨日被泰國選手Siripon Kaewduang-Ngam窮追，驚險保住榜首。兩人今日繼續鬥得難分難解，魏瑋恩在第7場率先衝線，但第8場屈居亞軍，經過8場比併，同得4冠4亞，扣除最差一場成績，淨分均為10分，但港將最後一場名次較低，讓出榜首位置，跌到次席。而男將歐令揚經過8場賽事，淨分為25分，總成績暫列第3。

iQFoil組別，「大頭妹」馬君正是日取得3場亞軍，一場被取消資格，以淨分18分穩守次席，落後榜首的中國選手黃先婷6分。師弟鄭清然是日取得1亞1季，其餘兩場取得第4，以淨分26分暫列第3，落後次席、南韓的李泰勳2分。

帆船方面，東京奧運代表洛雅怡在女子ILCA 6單人帆船首場失準，僅得第7，但之後收穫1亞1季，淨分為22分，升上第3。貝俊龍在男子ILCA 7單人帆船暫列第6。