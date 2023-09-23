士氣低沉博反彈　般尼曼聯搶攻大作戰

近期成績直插谷底嘅曼聯，周日凌晨英超將會作客對新升班嘅般尼，雖然般尼今季未贏過波，不過飽受內憂外患困擾嘅「紅魔鬼」士氣低落，作客更加難言穩勝。兩隊今季都係攻強守弱，好大機會再有大手交易，3.5球入球大值得一博。（Now 621及611周日凌晨3時直播）

曼聯周中歐聯以3比4不敵拜仁慕尼黑，3連敗之餘合共失咗10球，防線傷兵滿營係其中一大原因，右閘雲比沙卡成為最新「十字兵」，同勞基梳爾、華拉尼齊齊養傷，上季正選防線「4缺3」，連哈利馬古尼都有傷上陣成疑，加上新門將奧拿拿把關能力一般，令防線中門大開。

不過曼聯勝在進攻力強，拉舒福特、海倫同般奴費南迪斯壓陣，火力相當有保證，上仗歐聯攻入拜仁3球就足以證明。曼聯依家以攻代守，近3場聯賽，總入球全開4球或以上，今場好大機會多波入。

另邊廂，般尼喺升班後僅得1和3負，至今仍未打開勝利之門，不過師承哥迪奧拿嘅領隊高柏尼，戰術向來都頗為進取，佢哋上次主場出擊對住熱刺亦攻入2球，可惜防守不穩大敗2比5，同曼聯情況相當類似。如無意外今仗兩隊會大駁火，3.5球入球大抵玩。

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