港超聯　傑志激鬥標準流浪

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「中銀人壽香港超級聯賽」周日（24日）上演重頭戲，傑志坐鎮旺角大球場與標準流浪正面交鋒。「藍鳥」剛在「亞冠盃」分組賽落敗，今仗返到聯賽當然力爭重拾勝軌；但流浪已經休戰接近3星期，養精蓄銳下，隨時能為球迷帶來驚喜。（港台電視32及on.cc東網周日下午3時直播）

傑志接連不敵理文、全北汽車，各項賽事遭遇兩連敗，總監兼主教練朱志光指未感太大壓力，相信今仗可以及時反彈：「流浪今年強咗好多，但唔會強得過全北汽車，我對班球員有信心，佢哋經驗豐富，落到場知道點踢，幾時攻、幾時守。不過9日3戰係辛苦嘅，預計會有4至5個調動。」陣容方面，明加索夫、伊高沙托尼有傷在身，連同獲放行參與亞運的潘沛軒，今仗同樣未能披甲。

前鋒祖連奴剛在對全北汽車一仗，後備上陣約30分鐘，他表示體能已大致恢復，與新拍檔恩查的默契亦愈來愈好。首次倒戈標準流浪，他表示十分期待：「離開流浪之後，第一次同佢哋交手，真係好興奮。流浪今季實力依然，但我落到場一定盡力幫傑志贏波！」

標準流浪上輪聯賽完場前被大埔絕殺，吞下今季首敗，主教練王家中（Henry）希望球員可以吸取教訓，即使在比賽尾段亦要保持集中。傑志近況即使麻麻，加上又要舟車勞頓，但Henry卻未敢調以輕心，強調球隊會先做好防守：「傑志有足夠休息時間，我唔認為佢哋體能方面會輸蝕。控球在腳同主攻唔係我哋強項，反而對方後防高大但速度比較慢，憑伊巴謙等人嘅速度，打反擊更有優勢。」

值得一提，林衍廷、李毅凱因隨港隊出戰亞運缺陣，而外援林遼太則背部受傷上陣成疑。盧均宜承認對防守有一定影響，但有信心球隊可以「有分落袋」：「始終傑志啱啱踢完亞冠都會攰，又有幾個傷兵，同見到佢哋對住理文有唔少犯錯。依幾年我哋對住傑志都有唔錯嘅表現，今場有機會偷到雞嘅。」另外，標準流浪會方在賽前一晚，透過fb專頁宣布，是役為基藍馬職業生涯最後一戰。

【兩隊預計正選陣容】

傑志

門將：86 保羅

後衞：18周緣德 3 丹卓斯基 5 艾里奧 77 費蘭度

中場：16 陳俊樂 4 查理史葛 17 米基爾

前鋒：90 祖連奴 9 金信煜 89 恩查

標準流浪

門將：11 梁興傑

後衞：4金旻奎 2馬相訓 55 基藍馬 6朴鍾範 19 姚浩明

中場：12 盧均宜 33法蘭度 10林嘉緯

前鋒：21伊巴謙 44 神田夢實