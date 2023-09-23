港超聯　破密集無難度　理文5蛋贈香港U23

「中銀人壽香港超級聯賽」周六（23日）假將軍澳運動場上演獨腳戲，由理文坐鎮將軍澳運動場迎戰香港U23。結果憑黃威及荷西安祖上半場齊齊入波，加上基華尼頓、保連奴及艾華頓換邊後錦上添花，「黃黑軍團」以5比0輕取香港U23，聯賽取3連勝。

理文強陣出擊，與上仗對傑志正選僅作出2個變動，余沛康及荷西安祖復任正選，保利臣繼續在中場派牌，支援前線三叉戟基華尼頓、艾華頓及安尼亞，亞哥斯達先列後備。香港U23由杜國樑、梁煒烽扼守中路，郭子堦、鄧筵霑坐鎮中場，林學㬢負責攻堅，新加盟的盧錦宏先列後備。

理文開局嘗試控制戰局，但香港U23不是沒有埋門機會，9分鐘，林學曦禁區頂附近起腳，省到荷西安祖出界僅博到角球。16分鐘，理文禁區頂獲得前場罰球機會，艾華頓操刀直射被李樂謙解圍。25分鐘，李樂謙接應隊友直線，殺入禁區笠射偏離目標。理文其後對對手形成圍攻，36分鐘成功打破僵局，徐宏傑二傳頂入中路，黃威禁區頂附近一射入網。44分鐘，荷西安祖再接應黃威開出的角球門前射入，完半場前為理文取得2球領先優勢。

換邊後，換入亞哥斯達及黃俊皓的理文繼續搶攻，52分鐘，艾華頓右路傳中，安尼亞接應一頂僅僅斜出。3分鐘後，顏樂楓直線交入禁區，基華尼頓扭過出迎的香港U23門將鄧梓朗，將皮球送入空門。66分鐘，保利臣禁區外放冷箭僅僅高出。1分鐘後，保利臣中路突破後放直線，造就保連奴推過鄧梓朗射入，進一步拉開領先優勢。香港U23其後獲得黃金機會，76分鐘宏愷志與隊友傳球配合後，殺入禁區燙遠柱可惜射斜。82分鐘，艾華頓亂戰中殺出重圍射入，為理文埋齋。最終理文以5比0大勝香港U23，聯賽取得3連勝，繼續高踞積分榜榜首。

縱使理文今場以5球大勝對手，但主教練曾昭達指客隊成功履行部署，加上球員腳風不順，未能把機會一一把握。談到目前開季3場全勝，但「達Sir」仍認為有進步空間：「希望大家嚟緊每場，可以更加專注，如果唔係就浪費咗上場贏傑志嘅努力，而且球隊破密集仲有不足，呢點會同球員繼續檢討。」

香港U23主教練司徒文俊就稱讚，球員已努力守好每1球，為對手帶來困難，並坦承部份主力要出戰亞運，對部署有影響：「如果Kyle（劉家喬），『沙維』（鄭進泓）同Ellison（曾以行）喺度，球隊應該可以再踢好啲，不過其他人表現已經算唔錯，希望大家從錯誤中學習。」