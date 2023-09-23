【亞運Focus】杭州亞運開幕　香港隊進場

史上首個因疫情延期一年的第19屆杭州亞運，周六晚(23日)假外號「大蓮花」的杭州奧體中心體育場舉行開幕禮，比賽日期由9月24日至10月8日，共45個國家或地區、約12,000名運動員參賽，共有40個比賽項目產生481面金牌，香港隊在劍擊、游泳、單車、空手道等都有奪金機會。

開幕禮以「潮起亞細亞」為今屆主題，以水貫穿全場的核心元素，首次使用雙3D「威也」，其中燃點火炬環節核心理念，實現人人可參與，超過1億名數字火炬手與現場真實火炬手共同燃點主火炬，亦首次使用綠色能源點燃主火炬。

香港代表團派出歷屆最多的680名運動員參加51項，由男子7欖名將姚錦成及武術女將莫宛螢持旗進場；中國代表團派出886位運動員參加38項，包括36位奧運冠軍，游泳新星覃海洋及女子籃球員楊力維擔任旗手，帶領團隊壓軸登場。

杭州亞運首日(24日)賽事將在劍擊、體操、柔道、賽艇、射擊、跆拳道、武術、現代五項、游泳決出31面金牌，第一金將在賽艇女子輕量級雙人雙槳決賽產生，中國組合鄒佳琪及邱秀萍最具奪金機會。