【亞運撐港隊】賽艇劍擊武術爭港隊第一金

亞運周日賽程相當精彩，港隊兵分多路強勢出擊！「劍神」張家朗、蔡俊彥將於男子花劍個人賽衝金，女子重劍則有江旻憓和佘繕妡挑戰冠軍寶座，游泳方面，「女飛魚」何詩蓓在副項50米蛙泳出擊，至於香港賽艇隊和武術隊亦有機會爭奪港隊亞運第一金，大家記得齊撐港隊！

亞運周日焦點為男子花劍及女子重劍個人賽，男花港隊將有東京奧運金牌得主張家朗聯同世大運金牌隊友蔡俊彥強勢登場。張家朗5年前於亞運個人賽4強不敵隊友崔浩然得銅牌，今屆他狹奧運金牌身份重返亞運舞台，近期他於世大運個人賽及團體賽勇奪兩面金牌，狀態理想。他早前透露手腕傷勢已有好轉，今屆將以金牌為目標。另外，世大運銅牌得主蔡俊彥、女子重劍世界排名第2的江旻憓和世大運金牌女將佘繕妡，同樣具備爭牌實力，劍擊隊有望在港隊獎牌榜率先「跑出」。

奧運銀牌「女飛魚」何詩蓓（Siobhan）首項比賽為副項50米蛙泳，她今年3月以31秒21刷新香港紀錄，來到亞運能否再進一步，值得留意。Siobhan上屆亞運因傷缺陣，近年國際賽場屢獲殊榮的她今屆將肩負香港泳隊爭牌重任。

至於上屆奪得1銀2銅的香港賽艇隊將於周日早上登場，分別出戰4項決賽（女子賽艇輕量級雙人雙槳、男子賽艇輕量級雙人雙槳、女子賽艇4人單槳及男子賽艇雙人雙槳），力爭港隊「第一金」。武術方面，上屆女子太極拳太極劍全能銀牌得主莫宛螢將與隊友陳穗津將於上午9時的太極拳上陣，其後於下午再戰太極劍決賽。28歲的莫宛螢為今屆港隊持旗手，她透露將以新套路出戰杭州亞運，期望為觀眾帶來驚喜。