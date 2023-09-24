【亞運Day 1有乜睇】黃湘儀洪詠甄爭頭綵　劍神登場

杭州亞運正式揭幕，港隊今日（24日）兵分多路爭牌！劍擊隊的張家朗、蔡俊彥、江旻憓和佘繕妡將於男子花劍和女子重劍爭金。游泳方面，「女飛魚」何詩蓓重返亞運，首日出戰50米蛙泳，另外香港賽艇隊和武術隊將爭奪港隊亞運第一金，其中黃湘儀/洪詠甄於女子賽艇輕量級雙人雙槳向獎牌邁進。至於衞冕的香港男子七人欖球隊亦於下午出戰小組賽，先後迎戰馬來西亞及菲律賓。今屆亞運新設電競項目，港隊早上將於王者榮耀及FIFA Online 4兩個項目登場，值得留意。HOY TV 77台將直播亞運，大家一齊為港將打氣！

港隊焦點賽程：

賽艇：

黃湘儀/洪詠甄 9：00am 女子賽艇輕量級雙人雙槳（77台直播）

陳迪麟/陳至鋒 9：40am 男子賽艇輕量級雙人雙槳（77台直播）

黃樂堯 / 許詠淇 / 張海琳 / 梁瓊允 10：50am 女子賽艇4人單槳（77台直播）

林新棟/王瑋駿 11：10am 男子賽艇雙人雙槳（77台直播）

武術

莫宛螢、陳穗津 10：15am／2:30pm 女子太極拳及太極劍全能賽（77台3時起直播）

劍擊：

張家朗、蔡俊彥 9：00am 男子個人花劍賽 （6：00pm準決賽至決賽 77台直播）

江旻憓、佘繕妡 12：30pm 女子重劍個人賽（7:05pm準決賽至決賽 77台直播）

乒乓球：

10：00am 女子團體16強 香港 對 哈薩克

12：00pm 男子團體16強 香港 對 北韓

游泳：

何甄陶、卓銘浩 10：40am 100米自由泳初賽

何詩蓓、林凱喬 11：08am 50米蛙泳初賽

關鵬、劉紹宇 10：00am 男子100米背泳初賽

劉建希、劉平治 10：00am 男子200米個人混合泳初賽

莫思騏、楊凱晴 10：00am 女子200米蝶泳初賽

何南慧、何詩蓓、譚凱琳、鄭莉梅 11：36am 女子4x100米自由泳接力

＊決賽於晚上7：30pm起舉行

七人欖球：

女子分組賽 12：30pm：香港 對 印度、5：40pm 香港 對 新加坡（77台直播）

男子分組賽 1：20pm 香港 對 馬來西亞（77台直播）、6：30pm 香港 對 菲律賓（ 77台直播）

網球：

王康傑 12：00pm 男單 對 印尼

張瑋桓 2：00pm 女單 對 印尼

柔道：

王嘉莉 10：00am 女子48公斤級16強 對 泰國

徐淑琪 隨後 女子52公斤級16強 對 南韓

黎耀朗 隨後 男子60公斤級16強 對 南韓

劉樂添 隨後 男子66公斤級16強 對 尼泊爾

電競：

10：00am 王者榮耀亞運版本分組賽

10：40am FIFA Online 4 分組賽

滑板：

于朗 2：30pm 滑板男子公園賽初賽

沙排

杜詠彤／黃雯靖、袁廷芝／盧慧茵 11：00am 女子16強 對 中國

國際象棋：

高家瀚、鄺永祈 3：00pm 男子個人賽第1至第2輪

馮予、劉天儀﹕3：00pm 女子個人賽第1至第2輪

射擊：

陳浩輝 9：00am 男子25米手槍速射個人資格賽

成灝澂 8：30am 女子10米氣手槍

體操：

吳家褀、吳翹充、詹文軒 10：00am 男子團體及個人資格賽：

手球：

2：00pm 男子分組賽 香港 對 卡塔爾

2：00pm 女子分組賽 香港 對 日本

跆拳道：

陳頌賢 9：00am 男子品勢個人16強

朱洛儀 9：00am 女子品勢個人16強

帆船：（11：00am起）

梁普澤 男子風箏板第12至第14輪

祥傑、阿輝（Akira Luke Sakai） 男子快速艇49人級第9至第10輪

陳建充 男子青少年單人艇ILCA 4第7至第8輪

黃子晏 女子青少年單人艇ILCA 4第7至第8輪

易希澧、蔡穎姿 女子快速艇FX級第7至第8輪

滑浪風帆：（11：00am起）

鄭清然 男子iQFOiL第9至第12輪

歐令揚 男子RS:X第7至第8輪

馬君正 女子iQFOiL第9至第12輪

魏瑋恩 女子RS:X第7至第8輪

註：以上為港隊焦點賽事／直播時間以電視台最後公布為準