【亞運Day 1有乜睇】黃湘儀洪詠甄爭頭綵　劍神登場

2023年09月24日 07:00
  • 東網電視
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    亞運Day1賽事全面展開，港隊多個賽項有力衝金。
    杭州亞運正式揭幕，港隊今日（24日）兵分多路爭牌！劍擊隊的張家朗、蔡俊彥、江旻憓和佘繕妡將於男子花劍和女子重劍爭金。游泳方面，「女飛魚」何詩蓓重返亞運，首日出戰50米蛙泳，另外香港賽艇隊和武術隊將爭奪港隊亞運第一金，其中黃湘儀/洪詠甄於女子賽艇輕量級雙人雙槳向獎牌邁進。至於衞冕的香港男子七人欖球隊亦於下午出戰小組賽，先後迎戰馬來西亞及菲律賓。今屆亞運新設電競項目，港隊早上將於王者榮耀及FIFA Online 4兩個項目登場，值得留意。HOY TV 77台將直播亞運，大家一齊為港將打氣！
    港隊焦點賽程：
    賽艇：
    黃湘儀/洪詠甄　9：00am　女子賽艇輕量級雙人雙槳（77台直播）
    陳迪麟/陳至鋒　9：40am　男子賽艇輕量級雙人雙槳（77台直播）
    黃樂堯 / 許詠淇 / 張海琳 / 梁瓊允　10：50am　女子賽艇4人單槳（77台直播）
    林新棟/王瑋駿　11：10am　男子賽艇雙人雙槳（77台直播）
    武術
    莫宛螢、陳穗津　10：15am／2:30pm　女子太極拳及太極劍全能賽（77台3時起直播）
    劍擊：
    張家朗、蔡俊彥　9：00am　男子個人花劍賽　（6：00pm準決賽至決賽 77台直播）
    江旻憓、佘繕妡　12：30pm　女子重劍個人賽（7:05pm準決賽至決賽 77台直播）
    乒乓球：
    10：00am　女子團體16強　香港 對 哈薩克　
    12：00pm　男子團體16強　香港 對 北韓
    游泳：
    何甄陶、卓銘浩　10：40am　100米自由泳初賽
    何詩蓓、林凱喬　11：08am　50米蛙泳初賽
    關鵬、劉紹宇　10：00am　男子100米背泳初賽
    劉建希、劉平治　10：00am　男子200米個人混合泳初賽
    莫思騏、楊凱晴　10：00am　女子200米蝶泳初賽
    何南慧、何詩蓓、譚凱琳、鄭莉梅　11：36am　女子4x100米自由泳接力
    ＊決賽於晚上7：30pm起舉行
    七人欖球：
    女子分組賽　12：30pm：香港 對 印度、5：40pm　香港 對 新加坡（77台直播）
    男子分組賽　1：20pm　香港 對 馬來西亞（77台直播）、6：30pm 香港 對 菲律賓（ 77台直播）
    網球：
    王康傑　12：00pm　男單 對　印尼
    張瑋桓　 2：00pm　女單 對 印尼
    柔道：
    王嘉莉　10：00am　女子48公斤級16強　對 泰國
    徐淑琪　隨後　　　　女子52公斤級16強　對 南韓
    黎耀朗　隨後　　　　男子60公斤級16強　對 南韓
    劉樂添　隨後　　　　男子66公斤級16強　對 尼泊爾
    電競：
    10：00am　王者榮耀亞運版本分組賽
    10：40am　FIFA Online 4 分組賽
    滑板：
    于朗　2：30pm　滑板男子公園賽初賽
    沙排
    杜詠彤／黃雯靖、袁廷芝／盧慧茵　11：00am　女子16強　對 中國
    國際象棋：
    高家瀚、鄺永祈　3：00pm　男子個人賽第1至第2輪
    馮予、劉天儀﹕3：00pm　女子個人賽第1至第2輪　
    射擊：
    陳浩輝　9：00am　男子25米手槍速射個人資格賽
    成灝澂　8：30am　女子10米氣手槍
    體操：
    吳家褀、吳翹充、詹文軒　10：00am　男子團體及個人資格賽：
    手球：
    2：00pm　男子分組賽　香港 對 卡塔爾
    2：00pm　女子分組賽　香港 對 日本
    跆拳道：
    陳頌賢　9：00am　男子品勢個人16強
    朱洛儀　9：00am　女子品勢個人16強
    帆船：（11：00am起）
    梁普澤　男子風箏板第12至第14輪
    祥傑、阿輝（Akira Luke Sakai）　男子快速艇49人級第9至第10輪
    陳建充　男子青少年單人艇ILCA 4第7至第8輪
    黃子晏　女子青少年單人艇ILCA 4第7至第8輪
    易希澧、蔡穎姿　女子快速艇FX級第7至第8輪
    滑浪風帆：（11：00am起）
    鄭清然　男子iQFOiL第9至第12輪
    歐令揚　男子RS:X第7至第8輪
    馬君正　女子iQFOiL第9至第12輪
    魏瑋恩　女子RS:X第7至第8輪
    註：以上為港隊焦點賽事／直播時間以電視台最後公布為準