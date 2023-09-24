【亞運Day 1有乜睇】黃湘儀洪詠甄爭頭綵 劍神登場
2023年09月24日 07:00
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亞運Day1賽事全面展開，港隊多個賽項有力衝金。
杭州亞運正式揭幕，港隊今日（24日）兵分多路爭牌！劍擊隊的張家朗、蔡俊彥、江旻憓和佘繕妡將於男子花劍和女子重劍爭金。游泳方面，「女飛魚」何詩蓓重返亞運，首日出戰50米蛙泳，另外香港賽艇隊和武術隊將爭奪港隊亞運第一金，其中黃湘儀/洪詠甄於女子賽艇輕量級雙人雙槳向獎牌邁進。至於衞冕的香港男子七人欖球隊亦於下午出戰小組賽，先後迎戰馬來西亞及菲律賓。今屆亞運新設電競項目，港隊早上將於王者榮耀及FIFA Online 4兩個項目登場，值得留意。HOY TV 77台將直播亞運，大家一齊為港將打氣！
港隊焦點賽程：
賽艇：
黃湘儀/洪詠甄 9：00am 女子賽艇輕量級雙人雙槳（77台直播）
陳迪麟/陳至鋒 9：40am 男子賽艇輕量級雙人雙槳（77台直播）
黃樂堯 / 許詠淇 / 張海琳 / 梁瓊允 10：50am 女子賽艇4人單槳（77台直播）
林新棟/王瑋駿 11：10am 男子賽艇雙人雙槳（77台直播）
武術
莫宛螢、陳穗津 10：15am／2:30pm 女子太極拳及太極劍全能賽（77台3時起直播）
劍擊：
張家朗、蔡俊彥 9：00am 男子個人花劍賽 （6：00pm準決賽至決賽 77台直播）
江旻憓、佘繕妡 12：30pm 女子重劍個人賽（7:05pm準決賽至決賽 77台直播）
乒乓球：
10：00am 女子團體16強 香港 對 哈薩克
12：00pm 男子團體16強 香港 對 北韓
游泳：
何甄陶、卓銘浩 10：40am 100米自由泳初賽
何詩蓓、林凱喬 11：08am 50米蛙泳初賽
關鵬、劉紹宇 10：00am 男子100米背泳初賽
劉建希、劉平治 10：00am 男子200米個人混合泳初賽
莫思騏、楊凱晴 10：00am 女子200米蝶泳初賽
何南慧、何詩蓓、譚凱琳、鄭莉梅 11：36am 女子4x100米自由泳接力
＊決賽於晚上7：30pm起舉行
七人欖球：
女子分組賽 12：30pm：香港 對 印度、5：40pm 香港 對 新加坡（77台直播）
男子分組賽 1：20pm 香港 對 馬來西亞（77台直播）、6：30pm 香港 對 菲律賓（ 77台直播）
網球：
王康傑 12：00pm 男單 對 印尼
張瑋桓 2：00pm 女單 對 印尼
柔道：
王嘉莉 10：00am 女子48公斤級16強 對 泰國
徐淑琪 隨後 女子52公斤級16強 對 南韓
黎耀朗 隨後 男子60公斤級16強 對 南韓
劉樂添 隨後 男子66公斤級16強 對 尼泊爾
電競：
10：00am 王者榮耀亞運版本分組賽
10：40am FIFA Online 4 分組賽
滑板：
于朗 2：30pm 滑板男子公園賽初賽
沙排
杜詠彤／黃雯靖、袁廷芝／盧慧茵 11：00am 女子16強 對 中國
國際象棋：
高家瀚、鄺永祈 3：00pm 男子個人賽第1至第2輪
馮予、劉天儀﹕3：00pm 女子個人賽第1至第2輪
射擊：
陳浩輝 9：00am 男子25米手槍速射個人資格賽
成灝澂 8：30am 女子10米氣手槍
體操：
吳家褀、吳翹充、詹文軒 10：00am 男子團體及個人資格賽：
手球：
2：00pm 男子分組賽 香港 對 卡塔爾
2：00pm 女子分組賽 香港 對 日本
跆拳道：
陳頌賢 9：00am 男子品勢個人16強
朱洛儀 9：00am 女子品勢個人16強
帆船：（11：00am起）
梁普澤 男子風箏板第12至第14輪
祥傑、阿輝（Akira Luke Sakai） 男子快速艇49人級第9至第10輪
陳建充 男子青少年單人艇ILCA 4第7至第8輪
黃子晏 女子青少年單人艇ILCA 4第7至第8輪
易希澧、蔡穎姿 女子快速艇FX級第7至第8輪
滑浪風帆：（11：00am起）
鄭清然 男子iQFOiL第9至第12輪
歐令揚 男子RS:X第7至第8輪
馬君正 女子iQFOiL第9至第12輪
魏瑋恩 女子RS:X第7至第8輪
註：以上為港隊焦點賽事／直播時間以電視台最後公布為準