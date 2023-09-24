世紀助攻　伊雲斯獲封「新史高斯」

曼聯喺英超以1比0擊敗般尼，除咗般奴費南迪斯射入靚波之後，提供長傳助攻嘅中堅莊尼伊雲斯亦有好大功勞，賽後獲輿論激讚，網民更加將佢同昔日退休後又復出救駕嘅史高斯相提並論。

莊尼伊雲斯屬於曼聯青訓球員，曾於2006至15年效力紅魔鬼，今夏離隊李斯特城後，返回曼聯跟操，並成功獲得合約，令人大感意外。事實證明主帥坦哈格決定正確，皆因3位中堅華拉尼、哈利馬古尼、利辛度馬天尼斯近期不約而同受傷，結果莊尼伊雲斯今仗擔正，係佢近8年首次為曼聯正選披甲，同時第200次為紅魔鬼上陣，並貢獻助攻，仲有1次入波食詐胡，表現近乎完美。

賽後莊尼伊雲斯都話估唔到有機會踢正選：「我原本只係想保持個人競爭力，傷兵問題令我可以踢正選，我好享受比賽每1分鐘，今場第200次為曼聯上陣，達到呢個里程碑令人意想不到，實在太美妙。」值得一提，般奴費南迪斯當選今場最佳球員，但佢將獎座交畀莊尼伊雲斯，大讚對方先至係今場MVP。

莊尼伊雲斯「二次成魔」有精彩演出，被網民拎來同名宿史高斯相提並論，呢位中場2011年5月宣布退休，2012年1月由於球隊爆發傷兵潮，當時主帥費格遜邀請史高斯復出救亡，為紅魔鬼作出重要貢獻，網民認為莊尼伊雲斯可以發揮當年史高斯嘅作用。