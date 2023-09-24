哈利卡尼「戴帽」不獲官方承認　皆因德甲苛刻條例

周六(23日)晚德甲，拜仁慕尼黑主場以7比0狂勝波琴，哈利卡尼射入3球，但卻唔屬於官方定義嘅「戴子帽法」，原來根據德甲規例，必須同一個半場時間入3球，並且需要連續性，入球之間冇其他隊友入波，先至算係「戴帽」，認真高難度。不過，哈利卡尼一於懶班，照樣拎走個波，宣布自己完成「戴子帽法」。

開賽4分鐘，拜仁就由祖普莫亭入波打開紀錄，跟住哈利卡尼、馬菲斯迪歷特、利萊辛尼各建一功，上半場領先4球。換邊之後，哈利卡尼射入12碼，再助攻新星泰爾入波，並於88分鐘射入個人第3球。

根據英國《太陽報》報道，由於哈利卡尼3個入波分別於上下半場射入，並且入波之間亦有隊友建功，打斷連續性，唔符合德甲官方「戴子帽法」。不過，賽後哈利卡尼仍然按慣例，入咗3球就拎走個波收藏，並影相放上社交網話：「新一個收藏，球隊表現太好啦」加上3個足球圖案，以自己方式宣布「戴子帽法」。

哈利卡尼今季5場德甲已入7球，打破梅拿(1965)、高路斯(2007)、文迪蘇傑(2012)嘅紀錄，成為拜仁史上首5場聯賽最多入波嘅新加盟球員，盡顯1億鎊身價威力。