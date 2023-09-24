【亞運撐港隊】何詩蓓晉級50蛙決賽 將火拼唐錢婷

杭州亞運「金牌大戶」游泳今晨（24日）在奧體中心游泳館開鑼，香港女飛魚何詩蓓在女子50米蛙泳隆重登場，狀態甚弗的她於預賽造出30秒46，打破她自己保持的香港紀錄，游泳賽事採取早上預賽及晚上決賽的形式，何詩蓓今晚8時32分的決賽衝擊首面個人獎牌，最大勁敵是剛打破了亞洲紀錄的中國好手唐錢婷。

上屆雅加達亞運因傷錯過比賽的何詩蓓，時隔5年已升格為世界游泳冠軍兼奧運雙銀得主，首項個人賽事已展現星級魅力，在50蛙預賽第4組賽事力壓日本好手鈴木聰美，以30秒46取得小組首名晉級，成績比今年3月她在美國賽事造出的31秒21推前半秒有多，而隊友林凱喬同組出戰游出32秒33列第6，總排名16位。

何詩蓓將與19歲上海姑娘唐錢婷比拚，後者於今早預賽造出29秒92的新亞洲紀錄，打破自己今年在福岡世界賽寫下的30秒08往績，被封為頂頭大熱。

另外，由歐凱淳、鄭莉梅、簡綽桐及譚凱琳合作的女子4x100米自由泳接力隊，於預賽以3分47秒99，躋身今晚的決賽，同樣有力問鼎獎牌。至於卓銘浩及何甄陶齊出戰男子100米自由泳，分別造出50秒03及50秒90，未能晉級決賽。莫思騏在女子200米蝶泳預賽游出2秒14秒46排第9，楊凱晴2分15秒38排第10，分列總排名第9及第10。