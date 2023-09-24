港超聯　有陣！傑志激鬥標準流浪

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「中銀人壽香港超級聯賽」周日（24日）於旺角大球場爆發焦點戰，傑志主場鬥標準流浪。周中踢完「亞冠盃」分組賽的「藍鳥」，陣容作出多個調動，上季效力流浪的祖連奴復任正選倒戈，與恩查負責攻堅，查理史葛重返正選大軍，與米基爾及奧拿斯坐鎮中場；流浪則有上演職業生涯最後探戈的基藍馬，戴起隊長臂章鎮守後防，林嘉緯與神田夢實於中場派牌，為伊巴謙基劉智樂輸送彈藥。（港台電視32及on.cc東網周日下午3時直播）

傑志正選：

86 保羅 [GK]

2 羅梓駿

4 查理史葛

5 艾里奧 [C]

12 奧拿斯

15 羅拔圖

17 米基爾

18 周緣德

89 恩查

90 祖連奴

95 陳晉一

標準流浪正選：

11 梁興傑 [GK]

2 馬相訓

4 金旻奎

6 朴鍾範

7 劉智樂

10 林嘉緯

19 姚浩明

21 伊巴謙

33 法蘭度

44 神田夢實

55 基藍馬 [C]

傑志後備：

1 王振鵬 [GK]

10 基爾頓

16 陳俊樂

19 黃洋

26 羅素

28 鄭展龍

32 袁振謙

74 甘智健

77 費蘭度

96 馬斐

標準流浪後備：

1 盧兆崎 [GK]

13 陳冠燊 [GK]

12 盧均宜

17 龍梓軒

20 趙正宇

22 基奧

25 梁凱俊

26 黎培基

28 陳耀祖

「中銀人壽香港超級聯賽」周日（24日）上演重頭戲，傑志坐鎮旺角大球場與標準流浪正面交鋒。「藍鳥」剛在「亞冠盃」分組賽落敗，今仗返到聯賽當然力爭重拾勝軌；但流浪已經休戰接近3星期，養精蓄銳下，隨時能為球迷帶來驚喜。

傑志接連不敵理文、全北汽車，各項賽事遭遇兩連敗，總監兼主教練朱志光指未感太大壓力，相信今仗可以及時反彈：「流浪今年強咗好多，但唔會強得過全北汽車，我對班球員有信心，佢哋經驗豐富，落到場知道點踢，幾時攻、幾時守。不過9日3戰係辛苦嘅，預計會有4至5個調動。」陣容方面，明加索夫、伊高沙托尼有傷在身，連同獲放行參與亞運的潘沛軒，今仗同樣未能披甲。

前鋒祖連奴剛在對全北汽車一仗，後備上陣約30分鐘，他表示體能已大致恢復，與新拍檔恩查的默契亦愈來愈好。首次倒戈標準流浪，他表示十分期待：「離開流浪之後，第一次同佢哋交手，真係好興奮。流浪今季實力依然，但我落到場一定盡力幫傑志贏波！」

標準流浪上輪聯賽完場前被大埔絕殺，吞下今季首敗，主教練王家中（Henry）希望球員可以吸取教訓，即使在比賽尾段亦要保持集中。傑志近況即使麻麻，加上又要舟車勞頓，但Henry卻未敢調以輕心，強調球隊會先做好防守：「傑志有足夠休息時間，我唔認為佢哋體能方面會輸蝕。控球在腳同主攻唔係我哋強項，反而對方後防高大但速度比較慢，憑伊巴謙等人嘅速度，打反擊更有優勢。」

值得一提，林衍廷、李毅凱因隨港隊出戰亞運缺陣，而外援林遼太則背部受傷上陣成疑。盧均宜承認對防守有一定影響，但有信心球隊可以「有分落袋」：「始終傑志啱啱踢完亞冠都會攰，又有幾個傷兵，同見到佢哋對住理文有唔少犯錯。依幾年我哋對住傑志都有唔錯嘅表現，今場有機會偷到雞嘅。」另外，標準流浪會方在賽前一晚，透過fb專頁宣布，是役為基藍馬職業生涯最後一戰。