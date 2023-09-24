祖高爾：北倫敦打吡大膽預測「2:2」

阿仙奴在本周重返歐聯賽場，並在主場成功大勝燕豪芬，加上上周日作客愛華頓負隅頑抗下小勝對手，因此他們現時的士氣肯定相當高昂，領隊阿迪達的調動得宜也令球隊獲益良多。

輪換門將的情況證明了阿迪達並不懼怕作出大膽的決定，正選登場的大衞拉耶近兩場在無甚考驗的情況下，皆保持清白之身，除了證明了領隊的決定正確以外，還對球員灌輸了一種「只要我派你出場，你便能夠達成贏波目標」的信心。以往我在摩連奴的執教下便有這種感覺，而你也看到一些輪換及後備球員正在備受這積極的氛圍所影響。

擁有輪換兩名頂級門將及場區球員的資格證明了這支阿仙奴近年的完全蛻變，例如李安度杜沙特及法比奧韋拉等，都能完美代替傷出的球員，兼且交出亮麗的表現協助球隊取得勝利。

我認為阿仙奴將會排出與周中歐聯擊敗燕豪芬一模一樣的正選陣容，務求開局先聲奪人壓制對手，尤其坐擁主場之利必定會多兩錢肉緊及推快比賽節奏，務求令進人比賽狀態稍慢的熱刺遭受重擊。

在上仗對陣錫菲聯的比賽，緩慢的入局幾乎又讓熱刺陷入了困境，他們雖然施補時尾段的兩個入球全取3分，但在今場面對阿仙奴時，他們將承受不起這樣的奢侈。

話雖如此，雖然這不是一個偉大的特質，但我認為這並不全是一件壞事。 熱刺過去一直被指責沒有足夠的勇氣和決心，但在普斯迪高路的帶領下，這支球隊表現出了韌性，堅持比賽下最終追和甚至反勝。

周日的氣氛將會很緊張，我確實認為阿仙奴是更好的球隊，但我喜歡普斯迪高路領導下的熱刺所擁有一些特別的元素。 因此，我將大膽在此預測一場「2:2」的和波，而且一定是一場充滿能量，特別事件接連不斷，高潮迭起令球迷扣人心弦的北倫敦打吡。