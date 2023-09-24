恰慣死敵　阿仙奴起筷歎「刺」

周日(24日)晚英超激爆「北倫敦打吡」，由阿仙奴主場硬撼熱刺。兩隊近況同樣咁弗，但講到穩定性「兵工廠」始終勝一籌，特別係中前場進攻點多，令對手防不勝防。熱刺今季雖有驚喜演出，但防線多甩漏，加上雙方近5次聯賽交鋒，阿仙奴獲4勝1負，明顯食住死敵，一於追主勝。(Now 621及611周日晚9時直播)

阿仙奴今季英超5戰4勝1和，除被富咸逼和2比2一役表現稍為失準，其餘4仗都贏得充滿說服力，上輪聯賽以1比0險勝愛華頓，更加打破過去3次作客葛迪遜公園輸波嘅宿命，證明佢哋實力更上一層樓，可以經得起考驗，大大提升未來賽事爭勝信心。

阿仙奴最煞食係多位中前場球員都有入球能力，尼基迪亞、布卡約沙卡、馬田奧迪加特、迪格蘭賴斯、加比爾捷西斯及李安度杜沙特今季已經開齋，上仗歐聯分組賽談笑用兵下，以4比0大炒荷甲勁旅燕豪芬，4個入波由4位唔同球員射入，一眾球員個個托弗，令領隊阿迪達喺戰術調動方面，有更多選擇，增強臨場應變本錢。

熱刺英超開季同樣4勝1和，不過防線始終欠缺集中，包括對新升班嘅般尼，竟然開波4分鐘就失守，好在對手實力較弱，先可以反勝。佢哋上仗對另一支弱隊錫菲聯同樣先失守，踢到補時靠李察利臣貢獻入球兼助攻，驚險反勝2比1，反映球隊鋒力未必如想像般咁好，今仗一旦被阿仙奴先開紀錄，相信難以收復失地。

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