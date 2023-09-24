【亞運撐港隊】武術隊首面獎牌！陳穗津太極全能摘銅

杭州亞運會首個比賽日，武術項目正式開館，香港的陳穗津在女子太極全能項目力戰下，奪得銅牌，為港隊取得今屆武術首面獎牌；而為香港代表團擔任開幕旗手的上屆銀牌得主莫宛螢則以第6名完成。

武術項目今日產生兩面金牌，其中女子太極拳太極劍全能項目是港隊的爭牌希望，並派出陳穗津與莫宛螢作為「雙保險」，首次亮相亞運的陳穗津在第一項太極拳爭逐中，僅排中國的童森之後，獲得9.746分，與汶萊運動員巴絲瑪（Lachkar Basma）並列第二，但可惜在其後的太極劍比拚中，陳穗津表現雖然穩陣，但不敵比她較後登場的巴絲瑪（9.756分），僅得9.730分，最終以總分19.476保住銅牌，而超班的中國童森，則在太極拳及太極劍兩項中分別獲得9.843及9.853，以總成績19.696分奪得金牌。至於上屆獲得銀牌的莫宛螢，在太極拳及太極劍項目分別取得9.633及9.730分，以總分19.363位列第6。

至於早上進行的男子長拳項目，港隊未有派員參加，而中國的孫培原以9.840分贏得今屆武術項目的首金，印尼的沙華則獲銀牌，澳門的宋子君得銅牌。