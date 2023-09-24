【亞運撐港隊】觀眾打氣成關鍵　林新棟王瑋駿袋200萬獎金

香港賽艇組合林新棟／王瑋駿今日（24日）在男子雙人單槳無舵手決賽，摘下香港今屆亞運第一金，也是香港賽艇史上第二面亞運金牌。林新棟尤為激動，更流下男兒淚：「我內心徹底相信拍檔、自己和教練團。我們所付出的，是100%值得贏金牌。」

香港賽艇隊在歷屆亞運摘下1金11銀7銅，包括駱坤海在仁川亞運掄元，事隔9年，港隊再次站上最高頒獎台。林新棟／王瑋駿在男子雙人單槳無舵手決賽，反超前烏茲別克，以6分44秒20率先衝線，摘下香港今屆亞運第一金。兩人認為現場觀眾打氣尤為關鍵：「我們在主場，（對手）前面領先不是很多，後面就是我們領域了！聽到廣東話和普通話吶喊聲，好像不會累一樣。」林新棟的母校林大輝中學亦發表祝賀，恭喜這位賽艇名人舊生與隊友奪櫆。

摘下香港首金，王瑋駿相當驕傲，但認為這是預期之內的結果：「這場比賽在腦海中進行過無數次，一切和想像中一樣。」林新棟希望這面金牌，可為港隊接下來的賽事帶來好運，又特別感謝拍檔和教練：「很多謝我的拍檔，一世人很難遇到一個好拍檔，我很多東西很奇怪，但他一直遷就我。還要特別感謝總教練（吳紀寧），我跟了他十年，他就像半個老竇，什麼都照顧得我很好。」

值得一提的是，香港賽馬會早前宣布今屆亞運獎金加碼，林新棟／王瑋駿作為隊際項目冠軍，可獲賽馬會優秀運動員獎勵計劃頒發200萬元。