港超聯　恩查入處子球　傑志2球挫標準流浪

「中銀人壽香港超級聯賽」周日（24日）於旺角大球場爆發焦點戰，傑志主場鬥標準流浪。結果「藍鳥」憑查理史葛遠射得手，加上恩查下半場攻入加盟後處子球，以2比0擊敗有神田夢實射失12碼的標準流浪，重回勝軌。

周中踢完「亞冠盃」分組賽的「藍鳥」，陣容作出多個調動，上季效力流浪的祖連奴復任正選倒戈，與恩查負責攻堅，查理史葛重返正選大軍，與米基爾及奧拿斯坐鎮中場；流浪則有上演職業生涯最後探戈的基藍馬，戴起隊長臂章鎮守後防，林嘉緯與神田夢實於中場派牌，為伊巴謙基劉智樂輸送彈藥。

傑志開局較為主動，奧拿斯勁射先被流浪守將擋走，查理跟上起左腳遠射得手，僅7分鐘就先開紀錄。3分鐘後，查理史葛禁區頂地波傳入門前，祖連奴接應射入，但球證檢查過VAR後，示意祖連奴越位在先入球無效。流浪站穩陣腳後嘗試反撲，18分鐘一次反擊機會，神田夢實推入大位起腳被保羅撲出，伊巴謙補射又高出。32分鐘，林嘉緯過頭波交前，劉智樂接應射門僅中網側。2分鐘後，周緣德禁區內侵犯神田夢實，球證直指12碼點，不過後者操刀宴客，被保羅捉到路撲出，傑志半場帶着1球領先優勢回更衣室。

換邊後，傑志繼續搶攻，46分鐘，恩查殺入禁區一扣一射，被梁興傑一抱入懷。其後「藍鳥」換入基爾頓加強攻勢，62分鐘前場罰球機會，恩查斬入禁區，皮球在門前彈地後直接入網，這位奧地利前鋒亦成功斬獲加盟傑志後的首個入球。流浪及後換入基奧雲尼及黎培基等後備兵加強攻勢，66分鐘基奧雲尼接應角球頭鎚二傳，法蘭度後上攻門又不中目標。補時階段，伊巴謙接應神田夢實傳中，頭鎚一頂僅僅斜出。最終傑志將領先優勢保持到完場，以2比0擊敗流浪。