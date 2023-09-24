港超聯　基藍馬：我為足球付出了一切

標準流浪中堅基藍馬（Kiki）周六透過球會Facebook專頁，宣布掛靴的消息，在周日（24日）對傑志港超聯賽事中，Kiki戴上流浪隊長臂章上演球員生涯告別戰。雖然流浪最終以0比2落敗留遺憾，但37歲的基藍馬仍對其球員生涯的成就感開心，認為自己已經為足球盡力付出一切。

今場戴起隊長臂章的Kiki，擔任正選中堅兼戰至比賽最後一刻，比賽中每次大腳解圍，都引起現場球迷歡呼，比賽踏入55分鐘，包括傑志球迷在內的現場觀眾，都響起掌聲，向這位身穿55號球衣的前港隊中堅致意，對此Kiki表示非常感動：「要同支持我嘅球迷道別係好唔容易，想多謝佢哋。」賽後總結16年球員生涯，Kiki表示已經非常滿足：「掛靴唔係一個容易嘅決定，但我感覺自己嘅身體已經不能再應付比賽，尤其上季『足總盃』1比7輸畀傑志一戰後，好多人怪責我，認為後防表現唔好，令我覺得係時候展開人生新階段，畀多啲機會其他年輕球員。」

Kiki透露掛靴後會離開球圈，無意從事教練工作，但承認會對足球感到不捨：「我喺球圈咁多年，好多嘢都會唔捨得，香港畀咗我所有嘢，尤其仲記得當年對中國隊嘅比賽。」基藍馬拍拍身上的球衣續指：「我已經盡我所能為港隊同流浪付出咗一切，可以咁樣結束球員生涯我好開心。」