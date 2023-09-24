馬德里打吡　鬥穩陣「細」在必行

西甲上演馬德里打吡，由馬德里體育會主場鬥皇家馬德里。馬體會傷兵滿營，而且鐵帥施蒙尼大戰必擺鐵桶陣；皇馬亦有前鋒雲尼斯奧斯祖利亞倦勤，攻力受損，加上近年碰頭旺少交收，2.5球細盤值捧場。（Now 632周一凌晨3時直播）

馬體會近況麻麻，上仗聯賽慘吞華倫西亞3蛋，今季聯賽金身被打破，上周中出戰歐聯分組賽，補時又畀拉素門將普維迪爾頭槌追和1比1，連續兩仗不勝。「床單兵團」陣中傷兵眾多，柏保路巴里奧斯、湯馬士林馬、蘇恩古、雷尼度、迪保羅同迪比均有傷在身，前中後三線都受影響，主帥施蒙尼焗住行番最耍家嗰套，先做好防守，希望止住跌勢。

皇馬過於倚賴祖迪比寧咸

另一邊廂，皇馬開季5連勝排榜首，但表現未算突出，其中3仗更係驚險反勝，教頭安察洛堤表明要改善先失波呢個毛病，上周中歐聯又係要靠「救世主」祖迪比寧咸末段入波，先至險勝柏林聯1比0，若然佢畀人嘜死，「銀河艦隊」火力勢必受削，加上雲尼斯奧斯祖利亞因傷缺陣，攻力大打折扣。

翻查紀錄，近10次馬德里打吡，法定時間皇馬取得4勝5和1負，其中9仗總入球係2球或以下，可見兩軍每逢對壘都穩陣行先，今仗唔慌多波入，細盤有計。

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