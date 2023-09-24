【亞運撐港隊】男足再鬥烏茲別克爭C組首名

亞運男足C組周一（25日）上演最後一場對決，港隊於杭州上城體育中心體育場出擊，再鬥烏茲別克。港隊分組賽首戰以1球僅負，今次再交手必定期望能有更佳表現。

港隊首戰於下半場失守，最終以0比1不敵烏茲別克，在C組只剩兩隊情況下，已經出線的港隊今場必須取勝，才有機會爭小組首名。繼2018年之後，再次登上亞運舞台的林衍廷，就認為今次心態與5年前非常不同：「上次我係抱住學習心態去體驗，今次係自己最後一個港隊青年軍賽事，決心同目標都大啲，更加想去贏，就算烏茲別克好強，但都盡力踢。」林衍廷表示亞運大賽機會難得，希望能夠盡力為代表隊爭取佳績。

至於港隊女足同日將在溫州體育中心體育場，面對小組第二個對手緬甸，主教練列卡度（Rambo）相信今場對港隊會是另一大挑戰：「我哋需要專注做好1對1及兩翼側擊，做好向前嘅傳送，而且要踢得更加硬淨。」首戰港隊女足以1比3不敵菲律賓，但Rambo認為球隊能夠斬獲入球，對提升信心有極大幫助，惟鍾貝琪上場因傷退下火線，Rambo指出這位主力今場難以候命。