【創歷史】張家朗為港首奪亞運劍擊金牌　

奧運金牌「劍神」張家朗周日（24日）早上起過關斬將，首次打入亞運男子花劍個人賽決賽，最終以15:2大勝中國的陳海威，贏得香港劍擊史上首面金牌，另一港將蔡俊彥亦收穫銅牌，創個人最佳成績。女子重劍方面，香港「劍后」江旻憓4強不敵南韓的宋世羅，取得銅牌，香港劍擊隊單日豪取1金2銅。

張家朗準決賽迎來世界排名29的日本劍手敷根崇裕，在落後12:14下絕地反擊，以15:14反勝，首次闖進冠軍戰。張家朗決賽迎來2014年個人賽銅牌得主中國劍手陳海威，後者在4強淘汰香港的蔡俊彥，兩人此前3次交手，最近一戰張家朗於2019年取得唯一一勝。今仗張家朗表現相當淡定，雖一度被追近至2:3，但他展現大將之風，連取12劍致勝，生涯首奪亞運金牌，同時再創香港歷史。

賽後「家朗」表示：「今天心態比較放鬆，4強日本劍手很強，好彩追得返。團體賽我們目標是金牌，今次不計奧運積分，而且對手都是表近全員上陣，希望透過今次賽事了解對手更多，準備之後世界賽。其實世界前4中、日、韓和香港實力相近，臨場發揮會是勝利關鍵。」

香港男子花劍和女子重劍隊將於9月27日出戰團體賽，其中上屆奪銀牌的男花隊將劍指金牌。