【亞運撐港隊】何詩蓓喜奪50蛙銅牌　彌補上屆遺憾

香港「女飛魚」何詩蓓今晚（24日）於杭州亞運女子50米蛙泳決賽中，以30秒36的新港績勇奪一面銅牌，這亦是香港泳隊於今屆賽事的首面獎牌，同時也彌補了她上屆亞運因健康理由未能出戰的遺憾。

25歲的何詩蓓（Siobhan）於早上的預賽中已展示上佳的狀態，以打破香港紀錄的時間30秒46晉級。來到決賽，排在第5線的何詩蓓與身旁的亞洲紀錄保持者、中國好手唐錢婷並肩齊上，最終這位東京奧運兩面銀牌港將以30秒36觸池，一日內第2度打破香港紀錄，收穫一面銅牌。Siobhan完賽後露出燦爛笑容。而賽事冠軍由唐錢婷以29秒96奪得，亞軍為日本鈴木聰美，時間為30秒14。

何詩蓓於上屆雅加達亞運前，因健康理由而退賽。時隔5年再闖亞運，挾奧運獎牌及世界冠軍身份亮相杭州奧體中心游泳館，成為焦點所在。她曾在2014年的仁川亞運為港爭得游泳接力獎牌，但個人項目則是首次奪牌，可喜可賀。Siobhan的亞運「掃牌之旅」只是序幕，因她總共會參加4個個人及4個接力項目，有力橫掃最多8面獎牌。她下一項將出戰女子4X100米自由泳接力。而周一會參戰強項200米自由泳。