【亞運撐港隊】歐鎧淳最後一屆亞運　4X100自添銅牌　

由鄭莉梅、何詩蓓、歐鎧淳及譚凱琳組成的香港女子游泳隊，周日晚（24日）於杭州亞運4X100米自由泳決賽中，以3分39秒10僅屈居中國及日本之後，再添一面銅牌。自言最後一屆參加亞運的「四朝元老」歐鎧淳賽後坦言，「同隊友一齊攞獎好開心！」

何詩蓓戰罷50米蛙泳後稍事休息，即再出戰接力賽事。負責第2棒的她狀態極佳，接應鄭莉梅後，成功超越對手助港隊由第5位升至第2位，分段時間錄得51秒92。之後譚凱琳亦頂住日本的追趕，至歐鎧淳壓軸一棒發揮水準，終以拋離第4位的新加坡一大截距離，順利為港爭得銅牌。令泳隊於首天賽事已累積兩銅佳績。

賽後歐鎧淳認為今屆杭州亞運是「特別的一屆」：「因為是我最後一屆亞運，自己亦做到應該要做到的事情，加上和隊友一齊攞獎是最開心的。」鄭莉梅指每一次游接力都好有趣及享受，畢竟這是第一項比賽，希望能延續狀態游下去。至於譚凱琳則笑稱相隔五年再踏亞運舞台，「自己成長了、信心也大了，期望餘下3個賽項都有好成績。」

已在50蛙奪銅的何詩蓓保持一貫冷靜作風，笑言今日比賽完，要立即整頓心情：「我仲有多日的比賽，剛賽完首天，即要集中明天的賽事了，好開心與隊友一齊向一個目標去拚。」她明天早上將出戰拿手強項200米自由泳。