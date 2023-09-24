費度：邁亞密缺美斯仍可搶分

今場「科羅拉多打吡」奧蘭多城對國際邁亞密，賽前的最大新聞，絕對是國際邁亞密領隊馬天奴經已證實，美斯及佐迪艾巴今仗將會因傷缺陣。

我之前曾經說過，邁亞密唯一能夠打入季後賽的機會，就是要美斯保持良好狀態上場比賽，所以這個缺陣消息對球隊打擊十分大。然而，令人感到欣慰的地方是這位阿根廷球王幾日前對FC多倫多時，在雙方互無紀錄之時因傷被換出，但球隊最終都能夠以4比0大勝。

邁亞密前線攻力不俗，而後備入替美斯的羅拔泰萊更加攻入兩個精彩入球及交出一個助攻，表現出色，他不但擅於找尋空位，更可以為隊友製造入球。

雖然美斯缺陣，但前線仍然有羅拔泰萊、法利亞斯、祖斯夫馬天尼斯及李安納度甘賓拿等進攻好手於前場提供選擇，入球能力毋庸置疑。然而，我認為他們的防守看來相當不穩，儘管上場聯賽保持不失球，惟他們卻給予FC多倫多太多射門機會，若非對手未能把握，本應會失2至3球。

奧蘭多城如今排在東岸聯賽榜第2位，主場表現極佳，近4場聯賽全勝，近9場各項賽事亦保持不敗。

法古度托利斯於右路充滿威脅，特別是當他切入以左腳攻門之際。由於佐迪艾巴亦因傷缺陣，因此他有可能為邁亞密帶來巨大問題。至於創造力方面，馬田奧積達於死球處理時往往能夠交出精準的傳送，將可產生威脅。

卡坦真拿將會於防守中場位置上擔當重要的角色，將要負責破壞對方攻勢之餘，亦要協助策動球隊的攻勢。

今場賽事難以預測，如果美斯能奇蹟地上陣的話，我會認為國際邁亞密可以勝出，但由於他幾可肯定因傷缺陣，所以我預計最終雙方會打成平手，各得1分。