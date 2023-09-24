【亞運Focus】港隊首天擸2金5銅　歷史性登金牌榜第4

香港運動員在今屆亞運首個比賽日已經大爆發，由朝到晚攞牌未停過，首天已擸走2金5銅共7面獎牌，寫下港隊歷屆首天比賽成績的歷史，目前在金牌榜更僅隨三大體育強國之後，暫列第4，也寫下歷史一日。

今日憑着林新楝／王瑋駿在賽艇項目贏得男子雙人艇金牌，為香港奪得今屆亞運首金，並揭開香港代表團的「淘金潮」，繼而武術館獎牌開齋，以「劍神」張家朗為首的劍擊隊再穿金戴銅，將全城氣氛推向高潮，「超級飛魚」何詩蓓在自己非主項的蛙泳項目，以及女子游泳接力隊再擸兩銅，讓大家渡過一個「興奮星期天」。

上屆（2018年）港隊在雅加達亞運會，共奪得8金18銀20銅的成績，以今屆已「開個靚頭」的氣勢，相信打破歷史最佳，絕對不是夢!

獎牌榜*截至香港時間晚上10時 (只列頭8位)

排名 隊伍 金 銀 銅 總數

1 中國 20 7 3 30

2 韓國 5 4 5 14

3 日本 2 7 5 14

4 中國香港 2 0 5 7

5 烏茲別克 1 3 3 7

6 中華台北 1 1 2 4

7 印度 0 3 2 5

8 印尼 0 1 3 4