孫興民省兩粒　熱刺逼和阿仙奴

周日（24日）晚英超上演北倫敦打吡，雖然熱刺中堅基斯甸羅美路兩度送禮，好彩隊長孫興民挺身而出省兩粒，協助球隊作客逼和死敵阿仙奴2比2，亦令佢喺熱刺踏入150個入球嘅里程碑，認真威水。

阿仙奴新兵門將大衞拉耶連續3仗正選鎮守大門，由於李安度杜沙特賽前受傷，主帥阿迪達罕有地讓兩名前鋒「耶穌仔」加比爾捷西斯同尼基迪亞，齊齊打正選，雖然熱刺前鋒李察利臣上仗反勝錫菲聯入波兼助攻，但今仗仍未獲正選，反而用班倫莊臣擔正，配合隊長孫興民、占士麥迪臣同古路施夫斯基攻堅。

一開波雙方都寸土必爭，不斷埋身肉搏堅有火藥味，阿仙奴先有「耶穌仔」快射被救出，之後熱刺左閘烏杜治自殺式回傳，畀尼基迪亞截到窄位抽射，過唔到門將古里莫維卡里奧，28分鐘布卡約沙卡於右路扣大位勁射，熱刺後衞基斯甸羅美路出腳一閂，卻改變方向收死古里莫維卡里奧，阿仙奴憑住呢個烏龍波先開紀錄。熱刺失波後瘋狂反撲，孫興民於右路橫傳，中間空晒嘅班倫莊臣快射，被大衞拉耶神勇救出，完半場前孫興民接應占士麥迪臣快腳篤入。

鑑於上半場中後段失勢，阿仙奴易邊後立即換入夏維斯同佐真奴，希望加強中場控制力。54分鐘賓韋特於混戰中喺禁區轉身抽射，基斯甸羅美路用手拍到個波，球證直指12碼，布卡約沙卡一針見血，令阿仙奴再度領先，點知1分鐘後佐真奴喺中圈附近犯錯，畀占士麥迪臣長驅直進再交畀孫興民扳平，亦係「孫仔」效力熱刺嘅第150個士哥，最終打和2比2。