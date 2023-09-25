【亞運Day 2賽程】何詩蓓出戰強項200自　許得恩登場

2023年09月25日 07:00
  • 東網電視
    更多新聞短片
    上屆亞運因傷缺陣的何詩蓓今屆亞運首日賽事已有兩面銅牌進帳，今日（25日）這位香港「女飛魚」將出戰主項200米自由泳，有望為港隊再添獎牌。同日香港武術隊世界冠軍選手許得恩將於男子太極拳太極劍登場，另外賽艇隊上午於3項爭牌決賽亮相，至於亞運新項目三人籃球亦有港隊上陣，值得留意。HOY TV 77台將於早上9時30分起直播亞運，大家一齊為港將打氣！
    港隊焦點賽事：
    許得恩　9:00am　武術男子太極拳、2:30pm　武術男子太極劍 決賽
    劉徐徐　9:00am　武術女子長拳決賽
    何詩蓓　10:36am　游泳女子200米自由泳初賽、7:48pm決賽（如晉級）
    歐鎧淳　10:11am　游泳女子50米背泳、7:36pm決賽（如晉級）　
    何思朗、羅浩天　9:00am　劍擊男佩個人小組至淘汰賽、6:00pm 4強、7:50pm 決賽（如晉級）
    陳諾思、鄭曉為　12:30pm　劍擊女花個人小組至淘汰賽、6:45pm 4強、8:15pm 決賽（如晉級）
    梁穎桉　9:10am　賽艇女子單人雙槳決賽A　
    趙顯臻　9:30am　賽艇男子單人雙槳決賽A
    張海琳、梁瓊允　9:50am　女子雙人單槳無舵手決賽A
    陳柏匡、夏赫、何紹榮、陳鈺文　10:50am　男子4人雙槳決賽B
    鄭清然、馬君正　11:00am　風帆男女子iQFoil第15至16輪
    香港女子七欖隊　11:15am 女七欖F組 對日本
    香港男子七欖隊　11:40am 男子8強 對中華台北
    香港女子三人籃球隊　3:30pm C組 對蒙古
    香港男子三人籃球　4:20pm A組 對中華台北
    張瑋桓　不早於12:00pm　網球女單第3輪 對南韓
    黃澤林　不早於12:00pm　網球男單第2輪 對尼泊爾
    香港女子足球隊　4:00pm 女子E組對緬甸
    香港男子足球隊　4:00pm 男子C組對烏茲別克
    　