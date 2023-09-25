【亞運Day 2賽程】何詩蓓出戰強項200自 許得恩登場

上屆亞運因傷缺陣的何詩蓓今屆亞運首日賽事已有兩面銅牌進帳，今日（25日）這位香港「女飛魚」將出戰主項200米自由泳，有望為港隊再添獎牌。同日香港武術隊世界冠軍選手許得恩將於男子太極拳太極劍登場，另外賽艇隊上午於3項爭牌決賽亮相，至於亞運新項目三人籃球亦有港隊上陣，值得留意。HOY TV 77台將於早上9時30分起直播亞運，大家一齊為港將打氣！

港隊焦點賽事：

許得恩 9:00am 武術男子太極拳、2:30pm 武術男子太極劍 決賽

劉徐徐 9:00am 武術女子長拳決賽

何詩蓓 10:36am 游泳女子200米自由泳初賽、7:48pm決賽（如晉級）

歐鎧淳 10:11am 游泳女子50米背泳、7:36pm決賽（如晉級）

何思朗、羅浩天 9:00am 劍擊男佩個人小組至淘汰賽、6:00pm 4強、7:50pm 決賽（如晉級）

陳諾思、鄭曉為 12:30pm 劍擊女花個人小組至淘汰賽、6:45pm 4強、8:15pm 決賽（如晉級）

梁穎桉 9:10am 賽艇女子單人雙槳決賽A

趙顯臻 9:30am 賽艇男子單人雙槳決賽A

張海琳、梁瓊允 9:50am 女子雙人單槳無舵手決賽A

陳柏匡、夏赫、何紹榮、陳鈺文 10:50am 男子4人雙槳決賽B

鄭清然、馬君正 11:00am 風帆男女子iQFoil第15至16輪

香港女子七欖隊 11:15am 女七欖F組 對日本

香港男子七欖隊 11:40am 男子8強 對中華台北

香港女子三人籃球隊 3:30pm C組 對蒙古

香港男子三人籃球 4:20pm A組 對中華台北

張瑋桓 不早於12:00pm 網球女單第3輪 對南韓

黃澤林 不早於12:00pm 網球男單第2輪 對尼泊爾

香港女子足球隊 4:00pm 女子E組對緬甸

香港男子足球隊 4:00pm 男子C組對烏茲別克