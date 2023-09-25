車路士45年最差開季　殘陣迎地獄賽程

英超豪門車路士繼續沉淪！周日(24日)英超主場0比1不敵阿士東維拉後，車路士開季6戰只得5分排聯賽第14位，寫下球會45年來最差開季成績。班主保利上任1年幾狂燒10億鎊(約100億港元)買人，不過車路士愈踢愈沉，10月份將展開地獄賽程，博彩公司已將普捷天奴列為下個被炒領隊第4熱門。

車路士迎戰維拉形勢均等，客隊嘅快速反擊更具威脅，比賽轉捩點出現喺58分鐘，車仔右閘文路古士圖粗野攔截食紅牌，打少個下73分鐘被奧尼屈堅斯攻入全場唯一入球。車路士輸0比1後，9月份3場聯賽0入球兼只得1分，6戰5分亦係球隊自1978/79球季後最差開季成績。

今場半場同完場後，史丹福橋球場都響起極大噓聲，據報班主之一嘅艾巴利賽後親自入更衣室訓話，令領隊普捷天奴被炒傳聞煲起。普捷天奴賽後表示：「佢哋(班主)好失望，佢哋加入車路士係要實行一個興奮嘅重建計劃，佢哋當然會失望，但同時需要堅持呢個計劃。」

連續3個轉會窗都花超過3億鎊(約30億港元)買人，不過車路士依家竟然兵源短缺，除12個球員受傷外，文路古士圖同尼高拉斯積遜下場都要停賽，更慘嘅係車路士地獄賽程即將展開，10月份開始嘅9場聯賽，將要鬥阿仙奴、熱刺、曼城、紐卡素、白禮頓同曼聯等勁旅，相當惡骾！

博彩公司Sky Bet最新賠率，普捷天奴係17倍嘅「英超下個被炒領隊」第4熱門，僅次於錫菲聯領隊希京保頓(1.25倍)、愛華頓領隊戴治(9倍)同狼隊嘅加利奧尼爾(11倍)。

●車路士未來9場聯賽賽程

客 VS 富咸

客 VS 般尼

主 VS 阿仙奴

主 VS 賓福特

客 VS 熱刺

主 VS 曼城

客 VS 紐卡素

主 VS 白禮頓

客 VS 曼聯