數百市民奧海城睇live　見證香港劍神零的突破

杭州亞運會劍擊項目首個賽日於昨天（24日）展開，奧運花劍金牌得主張家朗，以及重劍「世一」江旻憓兩名港隊領軍人物分途出擊，吸引逾300位市民來到奧海城二期主題中庭，觀看直播並為香港運動員打氣，更成功見證張家朗為劍擊港隊，取得金牌「零的突破」！

黃贊校長︰重返世一指日可待

劍擊港隊去屆亞運勇奪2銀6銅，屬於香港代表團獎牌大戶，而今屆首日賽事，港隊延續出色表現，張家朗、蔡俊彥，以及江旻憓各自躋身男子花劍、女子重劍個人賽4強，前者更擊敗中國強敵陳海威勇奪金牌。逾300位市民為了替港隊運動員集氣，更聚集在奧海城二期主題中庭，齊在430吋大電視面前一同欣賞高清直播，場面墟冚，當中一家四口來到現場的戴先生，指自己是專程到來為「家朗」打氣：「自從張家朗在東京奧運會取得男花金牌後，我便開始留意他，以及劍擊這項運動。開賽前我已覺得他今次奪冠機會很大，最後能夠做到真的十分高興！」

除此之外，奧海城商場為炒熱氣氛，更特別邀請香港劍擊學校校長黃贊作為嘉賓，對於「徒弟」的精彩表現，黃校長亦讚不絕口：「你可以看到在4強他即使落後，面上也顯得十分自信，眼神亦非常堅定，集中打好每一分。而決賽他完全控制戰局，表現十分出色。經過奧運洗禮後，他的心理質素比以往增強很多，重返世界第一相信指日可待。」