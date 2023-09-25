【亞運撐港隊】何詩蓓殺入200自決賽

何詩蓓在初賽輕鬆獲勝。（相片由港協暨奧委會提供）

【10:53】已在今屆亞運取得兩面銅牌的「飛魚」何詩蓓，出戰個人擅長的女子200米自由泳項目，最終在初賽第3組游出2分00秒75排第一，總成績則以第5名殺入決賽，惟同組另一位香港泳手何南慧，則游出2分03秒71未能晉級。

【11:45】卓銘浩、劉平治、何承燁和劉紹宇出戰男子4x200米自由泳接力初賽，在第2組游出7分32秒79，排小組第5，但仍以總成績第8名殺入決賽。

【11:28】女子200米混合泳港隊代表亦未能殺入決賽，其中鄭渝在初賽游出2分19秒09，總排名第9，與決賽僅一步之遙。而16歲小將吳麗華的成績為2分19秒99，同樣初賽止步。

【11:03】之後男子100米蛙泳初賽，黃培燊、趙浩俊出場，前者在第3組游出1分02秒48，後者則在第4組游出1分02秒66，兩人都樣在小組僅排第5，未能晉級。

【10:34】何甄陶緊接出戰男子50米自由泳初賽，在第6組游出22秒07獲得小組首名，總成績則以第2名晉級決賽，而同組的徐暐智游出23秒32，位列小組第6，無緣決賽。

【10:20】輪到女子50米背泳初賽，歐鎧淳在第3組以28秒37獲小組第二名，總成績排第4躋身決賽，同組游出29秒54的黃筠陶卻排小組第4，於初賽止步。

【10:15】香港泳隊周一（25日）早上打頭陣，由劉紹宇出戰男子50米背泳初賽，在第2組以26秒28排第5位；而另一港將伍棹然則在第3組游出26秒46，兩人同樣未能殺入決賽。