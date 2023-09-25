日韓球星搶晒鏡！三笘薰再做救世主

今輪英超、西甲聯賽，日、韓球星表現非常搶鏡，南韓前鋒孫興民梅開二度，協助熱刺2比2逼和阿仙奴，日本翼鋒三笘薰亦唔執輸，佢半場上陣即做「救世主」，連入2球率白禮頓主場3比1反勝般尼茅夫；另一日本新星久保建英亦喺西甲入波，助皇家蘇斯達4比3擊敗基達菲。

南韓球星孫興民喺北倫敦打吡入2球光芒四射，成為熱刺英超史上首個喺阿仙奴主場單場入2球球員；另一場嘅三笘薰亦為日本爭光，白禮頓主場對般尼茅夫上半場踢成1比1，三笘薰半場上陣救駕，落場15秒就高速殺入禁區射成2比1，77分鐘再喺門前入楔頂入，連轟2球助白禮頓贏3比1。

白禮頓官網賽後以「三笘薰魔法」形容佢今場表現，今場犯錯累球隊先失嘅門將雲布根賽後表示：「我嘅錯誤令球隊失球，但過去嘅事已過去，最重要係下場做好啲。三笘薰係一個好出色嘅球員，我好慶幸佢係我嘅隊友。」

除咗英超日、韓雙星發威之外，效力皇家蘇斯達嘅久保建英亦延續今季強勢，周日(24日)主場對基達菲一仗開波2分鐘就窄角度熨射遠柱入波，協助球隊戲劇性4比3贏波，呢位22歲中場今季6場聯賽，已交出4個入波同1次助攻。