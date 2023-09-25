【亞運撐港隊】 1比2反負烏茲別克　男足次名入16強

港隊周一（25日）於杭州上城體育中心體育場，出戰亞運男足C組最後一輪賽事，再鬥烏茲別克。港隊甫開賽先憑李毅凱的頭槌先開記錄，但下半場卻連失2球，加上簡嘉亨補時階段紅牌被逐，最終1比2反負烏茲別克，只能以次名晉級16強。

由於阿富汗、敘利亞先後退賽，令提前出線16強的港隊，要與C組唯一對手烏茲別克對賽兩次，爭奪首名。上仗以1球落敗的港隊，今仗陣容作出6個調動，葉卓文、林樂勤連同小將周子謙擔正，齊齊鎮守後防，張憙延、趙聡悟及簡嘉亨亦被委以重任，在前線支援箭頭安永佳。至於烏茲別克同樣變陣，輪換多達8名球員。

港隊要爭首名今仗必需全取3分，4分鐘取得好開始，李毅凱接應黃皓雋罰球頭槌頂入，港隊領先1比0。烏茲別克之後急起直追，14分鐘奥迪洛夫禁區頂勁射一腳，被上仗表現神勇、今仗戴上隊長臂章的謝家榮撲出底線。20分鐘港隊錯失黃金機會，黃皓雋殺入禁區，但單刀未能射破門將阿布杜纳比耶夫十指關，半場港隊領先1球。

易邊後港隊換入鄭進泓、曾以行及劉家喬，但烏茲別克大致上控制戰局，先有艾堅洛夫近門起腳省中人，謝家榮僅僅擋出。53分鐘曾以行禁區內踢跌奥迪洛夫，球證直指十二碼，但後者親自操刀卻射高。烏茲別克攻勢浪接浪，4分鐘後艾堅洛夫左路橫傳，沙姆西耶夫射得太正，被「家榮」接實。

不過64分鐘港隊終於失守，捷恩洛夫斬入禁區，達禾洛夫頭槌破網，為烏茲別克扳平。6分鐘後烏茲別克更加反超前，查路列甸洛夫與洛查耶夫來一記「撞牆」，前者力壓港隊後衞射入。港隊隨後傾力反撲，75分鐘罰球斬入禁區，對方門將打出不還，無人看管的簡嘉亨起腳卻無功而還。補時階段，簡嘉亨與艾堅洛夫發生衝突，兩人同樣領紅被逐，下仗齊齊停賽。最終港隊無力回天，以1比2落敗，兼遭烏茲別克在分組賽「雙殺」。