【亞運撐港隊】女足1球不敵緬甸　分組賽兩連敗

香港亞運女子足球代表隊周一（25日）於溫州體育中心體育場，出戰第2場分組賽，與緬甸正面交鋒，可惜港隊力戰下，被對手於下半場攻破大門，以0比1落敗。

香港女足上場不敵菲律賽，緬甸則以0比3敗於南韓腳下，因此雙方是役不容再失。港隊今場派出劉潤兒聯同馬澤純鎮守後防，陳詠詩控制中場，張煒琪於前線爭取入球，鍾貝琪及陳綺馨在後備席待命。

緬甸開賽後，嘗試利用兩邊傳中製造埋門，不過未有太大威脅，12分鐘，欽莫莫吞禁區頂起腳被梁蔚雅接實。港隊其後繼續等待反擊機會，30分鐘，陳詠詩開出角球引起混亂，可惜隊友未能及時攻門，被對方門將苗妙妙迎沒收。直到上半場補時階段。緬甸角球攻勢，溫登吉吞起腳，被馬澤純護空門，兩隊半場踢成0比0。

港隊換邊後嘗試加快節奏，52分鐘，陳綺馨接應橫傳，近門施射又被苗妙妙迎救出。63分鐘，張煒琪個人突破，疑似在禁區內被對手侵犯，不過球證未有表示。禍不單行的是，69分鐘緬甸角球攻勢，密諾欽接應隊友頭槌二傳，一射入網助球隊領先1球。儘管港隊之後嘗試嘗試反撲，可惜仍然未能平反敗局，港隊輸0比1完場。