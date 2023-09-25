「派彩快」提早收錢定止蝕　由你話晒事

「派彩快」讓球迷自行選擇提早結算派彩與否，繼而鎖定派彩金額或減少損失。本功能適用於指定賽事的賽前預售及即場投注的指定單場注項投注，球迷可在球賽截止投注前（包括不設即場投注賽事），以「派彩快」頁面上的建議金額提早結算，獲得派彩。「派彩快」增加了投注的靈活性，有助球迷作出更適合自己的投注策略，並享受更佳體驗。

「派彩快」會在以下時段提供服務：

1. 賽前預售賽事 – 球賽開始前的賽前預售投注注項，如果賽事不提供即場投注，球迷只可以在球賽開始前進行「派彩快」。

2. 即場投注賽事 – 球賽開始前的賽前預售投注注項 （不適用於以下投注種類：首名入球、特別項目、同場過關、盃賽相關注項如晉級隊伍等）和 球賽開始後正在開售的即場投注注項。

如何知道那場比賽可以使用「派彩快」

打開馬會投注三合一App中的「足智彩」，然後於「所有賽事」列表中，每一行比賽時間右方位置若有綠色「派彩快」圖示的比賽項目，均代表可以使用「派彩快」。（見下圖）

「派彩快」例子一: 「鎖定派彩金額」

以下圖舉例若投注注項為主客和注項中的「主」@2.06

而球賽實際情況是上半場時主隊利物浦領先客隊阿仙奴2:1

此時若決定使用「派彩快」進行提前派彩，便可把原本已下注的$1,000的注額「鎖定派彩金額」，提早派彩$1510.1

另外要留意若決定「派彩快」進行提前派彩後，比賽最終賽果為何(不輪主隊最後勝或敗)，皆不影響已使用「派彩快」提早結算的金額，客戶亦不會得到該注的最高派彩$2,060

「派彩快」例子二: 「減少損失」

以下圖舉例若投注注項為主客和注項中的「主」@1.85

而球賽實際情況是上半場時主隊曼城落後客隊曼聯1:2

此時若決定使用「派彩快」進行提前派彩，便可把原本已下注的$1,000的注額「減少損失」，提早派彩$531.7

另外要留意若決定「派彩快」進行提前派彩後，比賽最終賽果為何(不輪主隊最後勝或敗)，皆不影響已使用「派彩快」提早結算的金額，客戶亦不會得到該注的最高派彩$1,850

「派彩快」的5大步驟展示

步驟一: 於馬會的投注三合一App中的「足智彩」部份選擇「派彩快」頁面 。(見圖一)

步驟二:球迷投注後，如果注項符合資格，該注項符合資格，該注項便會在「派彩快」的頁面上出現，並顯示「派彩快」金額，球迷可決定是否以當前的金額進行提早結算。(見圖二)

步驟三:再按「確定」。(見圖三)

步驟四:畫面出現「派彩快已被接納」代表派彩成功！(見圖四)

步驟五:若想瀏覽已結算的派彩快記錄，可按下「已結算」按鈕再查看(圖五)