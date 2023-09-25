香港隊　鬥不丹初選　米高繼續有份

足總周一（25日）晚上公布36人初選名單，備戰下月主客兩鬥不丹的2026年世盃外圍賽第一圈賽事，其中效力德丙球隊恩高斯達特的前鋒米高，以及標準流浪的劉智樂有份入選。

是次初選名單有36人，多位主力悉數入選，包括艾華頓、葉鴻輝和陳俊樂等，而早前在對汶萊的友賽中，首度為「大港腳」上陣的米高，亦繼續入選。值得一提，以往只曾在賀歲盃為港隊上陣的標準流浪前鋒劉智樂，季初狀態理想，更曾在對深水埗的聯賽中大演帽子戲法，最終得到垂青，獲徵召入初選。

港隊於10月9日會在將軍澳足球訓練中心展開操練，並於12日晚上8時坐鎮香港大球場鬥不丹，翌日會前往不丹，備戰17日的次回合賽事。

初選名單如下：

門將：梁興傑 (標準流浪)、葉鴻輝 (東方)、保羅 (傑志)、謝家榮 (大埔)

後衞：李毅凱 (標準流浪)、勞烈斯 (大連人)、黃梓浩 (東方)、羅 素、費蘭度、陳晉一、周緣德、艾里奧 (傑志)、徐宏傑、余煒廉 (理文)、 茹子楠 (梅州客家)、梁諾恆 (浙江隊)

中場：林衍廷 (標準流浪)、余在言 (東方)、黃 洋、陳俊樂 (傑志)、鞠盈智 (冠忠南區)、顏樂楓、黃 威、胡晉銘 (理文)、顏卓彬 (深水埗)、 陳肇鈞 (大埔)

前鋒：劉智樂 (標準流浪)、孫銘謙、黃皓雋 (東方)、米高 (恩高思達特)、安永佳 (廣西平果哈嘹)、羅梓駿、潘沛軒 (傑志)、艾華 (冠忠南區)、艾華頓、張憙延 (理文)